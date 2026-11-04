'도깨비의세계', 최대 9000명 참여하는 서버 대항전 '차원 점령전' 추가

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카카오게임즈가 '도깨비의세계'에 최대 9000명이 동시에 참여할 수 있는 대규모 서버 대항전 콘텐츠를 선보인다.

카카오게임즈는 4일 슈퍼캣이 개발하고 자사가 서비스하는 2.5D MMORPG '도깨비의세계'에 신규 콘텐츠 '차원 점령전'을 추가했다고 밝혔다.

'차원 점령전'은 같은 그룹에 속한 3개 서버 이용자들이 참여해 각 지역을 점령하고 경쟁하는 대규모 PvP 콘텐츠다. 서버별 최대 3000명씩 총 9000명이 참여할 수 있으며, 매주 주말 진행된다.

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첫 경기는 오는 7일 오후 10시 열린다. 첫 시즌은 프리시즌으로 운영되며, 7일부터 8일까지 총 3회에 걸쳐 진행된다. 별도 신청 없이 정해진 시간에 참여할 수 있고, 전투 결과와 개인 기여도에 따라 '특별한 도술 조각 선택 상자' 등 보상을 받을 수 있다.

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이용자들이 즐길 수 있는 신규 미니게임 '경단 만들기'도 추가됐다. 상자에 경단을 떨어뜨려 같은 종류 두 개를 합치고 더 큰 경단을 만들어 점수를 획득하는 방식이다. 특정 점수를 달성하거나 시즌 종료 시점의 랭킹에 오르면 '수박 탈것'과 '특별 도술 스킨' 등을 얻을 수 있다.

캐릭터 꾸미기 요소인 '방석 시스템'도 도입됐다. 캐릭터가 앉기 상태일 때 방석이 노출되는 방식으로, 외형을 꾸미는 재미를 더했다.

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'도깨비의세계'는 네이버 인기 웹소설·웹툰 '멸귀수도전' IP를 기반으로 2D 도트 캐릭터와 3D 배경을 결합한 MMORPG다. 지난 10월 8일 정식 출시 이후 닷새 만인 13일 구글 플레이 최고 매출 1위에 올랐으며, 약 3주간 정상을 유지했다. 애플 앱스토어에서도 최고 매출 2위를 기록하는 등 초반 흥행에 성공했다.

이번 업데이트는 개별 서버 단위의 경쟁을 다수 서버가 참여하는 대규모 전투로 확장했다는 점에서 눈길을 끈다. 출시 초기 흥행을 이어가고 있는 '도깨비의세계'가 서버 간 경쟁 콘텐츠를 통해 이용자들의 장기적인 참여를 끌어낼 수 있을지 주목된다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com