황정음, 싱글맘의 두 子 현실 육아.."애들 어디 맡길 곳 없어" 한숨

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 황정음이 두 아들을 향한 애정을 드러내며 유쾌한 육아 일상을 전했다. 오랜만에 여유로운 먹방에 나선 가운데서도 아이들 생각을 놓지 못하는 모습으로 웃음을 안겼다.

4일 유튜브 채널 '황정음'에는 '이태원 띠드버거 투어한 날'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 황정음은 이태원의 유명 수제버거 맛집을 찾아다니며 먹방에 나섰다. 특유의 솔직하고 털털한 매력으로 햄버거 투어를 즐기는 모습이 눈길을 끌었다.

특히 황정음은 모자를 눌러쓰고 양갈래 머리를 한 채 등장해 시선을 사로잡았다. 과거 MBC 시트콤 '지붕 뚫고 하이킥' 출연 당시의 모습을 재현한 것. 그는 자신의 스타일을 언급하며 "버거 하면 또 황정음. 띠드버거이지 않나. 머리를 한 번 이렇게 해봤다. 근데 머리숱이 너무 없어졌다"고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

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이후 버거집에 도착한 황정음은 치즈버거 두 개를 주문하며 본격적인 먹방을 준비했다. 그는 "이런 데 친구랑 오면 재밌겠다. 그냥 아줌마들끼리 와도 좋고. 근데 애들을 어디다 두고 오냐"라고 한숨을 내쉬어 웃음을 안겼다.

이에 제작진이 두 아들도 햄버거를 좋아하느냐고 묻자 황정음은 "완전 좋아한다. 왕식이 두 개씩 먹는다. 걔들은 내가 치즈버거 공짜로 먹는 줄 안다"고 답했다. 햄버거를 좋아하는 아이들의 입맛을 전하며 엄마로서의 일상도 자연스럽게 공개했다.

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특히 황정음은 두 아들에게 과거 자신의 모습을 보여줬던 일화도 전했다. 그는 MBC 시트콤 '지붕 뚫고 하이킥' 속 영상을 아이들에게 보여주며 엄마라는 사실을 알려줬지만, 돌아온 반응은 예상 밖이었다.

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황정음은 "'얘들아 이거 엄마야' 이랬더니 '아니야' 이러더라. 생긴 게 다른 사람이라더라"고 밝혀 폭소를 유발했다. 어린 시절 엄마의 모습이 지금과는 사뭇 달라 두 아들조차 알아보지 못했다는 것. 과거 자신의 대표 캐릭터를 아이들이 전혀 알아보지 못했다는 사실이 웃음을 더했다.

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한편 황정음은 2016년 프로골퍼 출신 사업가와 결혼해 슬하에 두 아들을 뒀으나, 이혼 후 두 아들을 양육하고 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com