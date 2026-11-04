'고정 9개' 전현무, 후배들에 프로그램 양보 '칼차단'…"애들 나약해져"

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 전현무가 프리랜서 아나운서 후배들에게 프로그램을 나눠줄 생각이 없다고 단호하게 말했다.

4일 방송된 JTBC '톡파원 25시'에는 아나운서 출신 방송인 김대호와 조정식이 출연했다.

전현무는 프리랜서로 활동하는 두 후배를 반기며 선배 김성주가 먼저 닦아놓은 길을 걸었지만 혼자여서 외로웠다고 말했다.

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이에 이찬원이 전현무에게 "프로그램을 많이 하는데 후배들을 위해 나눠줄 의향이 있느냐"고 물었다.

전현무는 망설임 없이 "추호도 없다"고 답해 웃음을 안겼다.

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그는 "나눠주기 시작하면 애들이 나약해진다. 다 자기 분야가 있다"며 이유를 설명했다. 이어 김대호를 두고 "아나운서계의 자연인"이라고 말해 다시 한번 웃음을 자아냈다.

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조정식은 '톡파원 25시'를 통해 반등을 노리고 있다며 자신을 불러준 작가에게 고마움을 전했다.

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그는 "이게 잘 안 되면 얼마나 눈초리를 받겠냐"며 섭외해준 작가를 위해서라도 열심히 하겠다고 말했다.

narusi@sportschosun.com