현진영♥오서운, 17번 시험관 시술 끝 2세 포기 "정신적으로 힘들어해 중단"

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[스포츠조선 정유나 기자] 가수 현진영이 아내 오서운과 17차례나 시험관 시술에 도전했지만 끝내 중단을 결정하게 된 사연을 털어놨다.

4일 방송된 KBS1 '황신혜의 같이 삽시다'에서는 가을 정취가 가득한 산정호수에서 싱글즈가 1세대 힙합 가수 현진영을 만나는 모습이 그려졌다.

이날 현진영은 오서운과의 결혼 생활을 묻는 질문에 "좋다. 아내가 아니었으면 제가 지금 어떻게 됐을지 모르겠다. 끔찍하다"며 "제가 심리적으로 불안정한 부분이 있는데 아내가 그 부분을 내조해 준다"고 아내를 향한 고마움을 드러냈다.

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2세 계획에 대한 질문에는 시험관 시술을 시도했지만 뜻대로 되지 않았다고 밝혔다. 현진영은 "시험관 시술에 도전해 봤는데 잘 안됐다. 여자들이 시험관 시술을 해서 아이가 안 들어서면 정신적으로 많이 힘들다고 하더라"며 "아내는 더 시도해 보고 싶어 했는데 제가 하지 말자고 했다"고 설명했다.

이어 "제가 왕족이라 대를 잇긴 해야 하는데, 김수로왕의 후손이다"라고 너스레를 떨어 웃음을 안겼다.

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한편 현진영과 오서운은 결혼 후 오랜 시간 2세를 갖기 위해 노력해 왔다. 두 사람은 무려 17차례 시험관 시술을 시도한 것으로 알려졌다. 현진영 역시 임신을 위해 금연에 나서고 체중을 7kg 감량하는 등 적극적으로 몸 관리에 힘썼다.

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jyn2011@sportschosun.com