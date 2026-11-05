이보희, 94세父 요양원 모시고 죄책감 "'날 버리냐'고, 불효같아 죄스러워"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 이보희가 아버지를 요양원에 모신 뒤 느꼈던 죄책감과 솔직한 심경을 털어놨다.

4일 유튜브 채널 '우와한 보희씨'에는 '나이가 들어도 아버지 앞에서는 언제나 딸입니다'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상 속 이보희는 아버지를 만나기 위해 한 요양원을 찾았다. 아버지가 지내는 공간을 둘러본 그는 "아버지 집 오는 느낌이다. 산책로도 있고 야채도 키운다"며 "프로그램들이 애들 유치원같이 너무 좋다"고 만족감을 드러냈다.

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이보희는 "아버지만 만 94세다"라며 고령의 아버지를 돌보는 현실적인 고민도 털어놨다. 그는 "부모님들은 요양원 가기 싫어하시지만 이제 어쩔 수 없는 시대의 변화다. 집에 있는 것보다 훨씬 건강해지신 것 같다"고 말했다.

이어 요양원에 대한 부모 세대의 인식 차이를 설명했다. 이보희는 "우리 시대는 앞으로 당연히 이런 곳 와야 한다는 인식을 갖고 있는데 어르신들은 그게 용납이 안 되는 거다. 요양원 오면 다시 나갈 수 없고 여기서 죽는다고 생각하시는 것 같다"며 "어르신들은 충분히 그러실 수 있고 아무리 이해시키려고 해도 안 된다"고 전했다.

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실제로 아버지를 요양원에 모시기까지는 쉽지 않은 과정이 있었다. 이보희는 입소 당시 아버지가 느꼈던 서운함을 떠올리며 안타까워했다.

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그는 "아버지를 모시고 오는 동안에도 아버지가 '나를 버리는구나'라고 하셨다. 그래서 내가 '아버지를 왜 버리냐. 아버지 보러 자주 갈 거다'라고 했다"고 회상했다.

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아버지 역시 처음에는 시대가 변했다는 사실을 이해하려고 노력했지만, 막상 낯선 환경에서 생활하는 것은 쉽지 않았다고 한다. 이보희는 "그러니 아버지가 '요즘 시대가 그러니까..'라고 이해하시다가 또 어쩔 때는 여기를 못 견뎌하신다. '빨리 나 내보내달라'고, '여기서 데려가라'라고 하신다. '내가 나가서 벌어먹고 살아서 너네 걱정 안 시키겠다'라고 하신다"고 전해 안타까움을 자아냈다.

다행히 현재 아버지는 조금씩 요양원 생활에 적응하고 있는 상태라고. 이보희는 "지금은 조금 진정이 되신 상태다. 집 같은 느낌인데도 어르신들은 안 좋아하시는 것 같다"고 덧붙였다.

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무엇보다 이보희는 아버지를 요양원에 모시기 전 느꼈던 죄책감이 지금은 상당 부분 사라졌다고 밝혔다. 그는 "이런 데 모시면 불효하는 것 같고 죄스럽지 않냐. 그럼에도 저는 아버지를 여기 모시면서 그런 게 없어졌다. 너무 좋고 안전하고 안심되고 더 건강해지셨다"고 말했다.

이후 이보희는 아버지와 함께 식사를 하고 산책을 즐기며 오붓한 시간을 보냈다. 오랜만에 딸과 마주 앉아 식사를 나누고 함께 산책하는 아버지의 모습은 훈훈함을 더했다. 특히 아버지가 요양원 생활에 한층 적응한 듯한 모습을 보이자 이보희 역시 한결 안심하는 모습을 보였다. 아버지를 향한 미안함과 걱정이 컸던 만큼, 건강하고 편안하게 지내는 모습을 확인하는 것만으로도 딸에게는 큰 위안이 됐다.

나이가 들어도 아버지 앞에서는 여전히 딸일 수밖에 없는 이보희. 아버지를 향한 애틋한 마음과 현실적인 선택 사이에서 고민했던 그의 이야기가 많은 이들의 공감을 자아냈다.