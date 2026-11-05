"자식농사 망쳤다"..'김지선 래퍼 子' 시바, 결국 폭발 "못 잡아먹어 안달, 적당히 좀 하시죠"

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[스포츠조선 김소희 기자] 코미디언 김지선의 아들이자 래퍼로 활동 중인 시바(SIVAA·본명 김정훈)가 자신을 향한 악의적인 보도와 악성 댓글에 불편한 심경을 드러냈다.

4일 시바는 자신의 계정에 "열심히 살아보려고 하면 왜 다들 못 잡아먹어서 안달이 날까요? 저 관련해서 잘 안 보고 사는데, 기사부터 댓글까지 적당히 좀 하시죠"라는 글을 게재했다. 최근 자신과 관련해 보도된 기사와 이를 둘러싼 악성 댓글에 대한 답답한 심경을 드러낸 것으로 보인다.

앞서 김지선은 지난 2일 자신의 계정에 첫째 아들의 휴가를 기념해 가족 외식에 나선 사진과 영상을 공개했다. 오랜만에 가족이 한자리에 모여 식사를 즐기는 단란한 일상이 담겨 훈훈함을 안겼다.

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하지만 게시물이 공개된 이후 일부 네티즌들의 관심은 둘째 아들 시바에게 쏠렸다. 특히 달라진 외모는 물론, 과거 개인적인 고백을 통해 언급했던 사회공포증과 공황장애까지 다시 거론되면서 뜻하지 않은 관심이 이어졌다. 가족의 평범한 일상을 담은 게시물이었지만, 정작 당사자에게는 불편한 이야기들이 다시 수면 위로 떠오른 셈이다.

결국 시바는 자신을 둘러싼 기사와 댓글에 직접 목소리를 냈다. 관련 내용을 일부러 찾아보지 않고 지내고 있음에도 자신에 대한 부정적인 이야기가 반복되는 상황에 답답함을 토로한 것. 열심히 자신의 삶을 살아가려는 상황에서 쏟아지는 악의적인 반응에 자제를 당부했다.

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특히 김지선 역시 과거 아들을 향한 악성 댓글과 자극적인 보도에 속상한 마음을 드러낸 바 있어 더욱 안타까움을 안긴다.

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지난 4월 김지선은 한 유튜브 채널에 출연해 둘째 아들이 악의적인 보도로 상처받았던 일화를 공개했다.

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당시 김지선은 "둘째가 선우용여 선생님 유튜브에 이제 같이 나왔는데, 이제 피어싱을 한 상태였다. 그런데 '김지선 자식 농사 망쳐'라고 어떤 유튜버가 쓴 거다"라고 털어놨다.

아들의 외모와 피어싱을 소재로 자극적인 제목을 내건 콘텐츠가 공개됐고, 이를 본 시바는 오히려 엄마에게 미안한 마음까지 느꼈다고. 김지선은 "그러니까 우리 아들이 이제 그것 때문에 속상해가지고 엄마한테 미안해하더라"라며 속상함을 감추지 못했다.

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한편 김지선 아들 시바는 2005년 생으로 21세이며 2024년 'HAN : Cooked'를 발매하며 데뷔했다. 눈, 코, 입술 주변 등 얼굴에 17개의 피어싱을 한 모습으로 큰 화제를 모은 바 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com