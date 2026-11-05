안재욱, 운동회 소음 민원 어른들에 '일침'…"아이들 함성이 어떻게 소음인가"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 안재욱이 학교 운동회 소음 민원을 전하며 "아이들의 소중한 추억을 없애려 하느냐"고 안타까움을 드러냈다.

지난 4일 방송된 MBC '라디오스타'에는 안재욱과 정영주, 릴리, 유병권이 출연했다.

초등학교 4학년 딸과 6살 아들을 키우는 안재욱은 육아 때문에 한동안 '라디오스타'에 출연하지 못했다고 밝혔다.

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그는 "작품 활동을 쉬는 기간만이라도 아이들과 많은 시간을 보내려고 한다"며 아내와의 육아 분담에 대해서는 "비교할 수 없다. 아내가 훨씬 많이 한다"고 솔직하게 말했다.

안재욱은 저녁을 준비하고 설거지를 한 뒤 아이들을 재우고 외출한다며 "떳떳하게 '아빠는 잠깐만 나갔다 올게'라고 한다"고 했다.

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아이들과 추억을 쌓는 시간이 자신에게 더 소중해졌다는 이유도 밝혔다. 그는 "너무 늦게 추억을 쌓아가다 보니 젊은 아빠들에 비해 내게 남은 시간이 부족하다"며 "최대한 아이들과 많은 시간을 보내려고 한다"고 말했다.

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딸의 학교 행사에도 적극적으로 참여하고 있다. 책을 읽어주는 봉사를 하고, 딸의 운동회에서는 사회를 맡아 학년별 게임을 소개하고 학부모들에게 박수를 요청했다고 한다.

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그러나 운동회가 끝날 무렵, 주변에서 아이들의 함성과 음악 소리가 시끄럽다는 민원이 들어왔다는 말을 들었다.

안재욱은 "아이들 운동회 소리가 하루 몇 시간인데, 그게 어떻게 소음이 될 수 있겠냐고 말했다"고 전했다.

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이어 "우리 모두 초등학교 때 추억이 있지 않나. 일부 어른들이 아이들의 소중한 추억을 없애려고 하느냐"고 목소리를 높였다.

정영주도 "일부러 학교 앞으로 이사했다. 그 소리를 듣고 싶어서"라며 안재욱의 말에 공감했다.

narusi@sportschosun.com