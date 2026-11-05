'추신수子' 추무빈, 미모의 여친과 데이트 포착 "사랑하지 않을 이유 없어"

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[스포츠조선 정유나 기자] 전 야구선수 추신수의 아들 추무빈이 미모의 여자친구와 달콤한 데이트를 즐겼다.

4일 추무빈의 여자친구는 "what's not to love(사랑하지 않을 이유가 없어)"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진에는 추무빈과 데이트를 즐기는 여자친구의 모습이 담겼다. 두 사람은 고급스러운 분위기의 레스토랑부터 초밥집까지 다양한 맛집을 찾아 식사를 즐기며 여유로운 시간을 보냈다.

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특히 함께 와인잔을 부딪치며 다정한 분위기를 연출하는 모습도 포착돼 눈길을 끌었다.

추무빈 역시 여자친구가 올린 해당 게시물을 자신의 SNS 스토리에 공유하며 애정을 드러냈다.

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한편 추신수·하원미 부부의 장남 추무빈은 2005년생으로, 아버지의 뒤를 이어 야구선수의 길을 걷고 있다. 현재 미국 오렌지 코스트 컬리지에서 야구선수로 활동 중이다.

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지난 9월 자신의 SNS를 통해 여자친구와 함께 찍은 사진을 공개하며 교제 1주년을 맞았다고 밝혀 화제를 모았다.

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jyn2011@sportschosun.com