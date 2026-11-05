'유인석 대표♥' 박한별, 스트레스 심했나.."머리 많이 빠져 탈모 걱정"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 박한별이 나이가 들면서 달라진 모발 상태에 대한 고민을 털어놨다.

4일 박한별의 유튜브 채널에는 '제주에서 찾은 MZ 핫플! ? 코이세이오 쇼핑'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상 속 박한별은 촬영을 마친 뒤 씻기 위해 화장실에서 카메라를 켰다. 그는 영상을 촬영하게 된 이유를 설명하며 평소 남모를 고민이 있었다고 털어놨다.

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박한별은 "카메라를 켠 이유는 제가 원래 머리숱이 엄청 많았는데 나이 들면서 머리카락이 많이 빠지더라"라고 고백했다.

이어 탈모에 대한 걱정으로 여러 가지 정보를 찾아봤다며 "제가 걱정이 돼서 찾아봤는데 탈모에도 여러 가지 원인이 있더라. 유전일 수도 있고 스트레스나 건강일 수도 있고 호르몬 변화나 출산 때문일 수 있다"고 설명했다.

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그러면서 "머리가 너무 많이 빠져서 이러다 탈모 오는 거 아닌가 걱정돼서 팩도 하고 검은콩도 먹어봤는데 효과가 그렇게 없더라"라고 덧붙였다.

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결국 박한별은 꾸준한 관리가 중요하다는 생각에 평소 사용하는 샴푸부터 바꾸기로 했다고 밝혔다. 그는 "매일매일 꾸준히 하는 관리가 답이라고 생각하는데 그래서 샴푸를 바꿨다"고 말했다.

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이어 직접 사용 중인 제품을 꺼내 소개하며 만족감을 드러냈다. 박한별은 "6개월째 쓰고 있는데 빽빽하고 차분하고 풍성하지 않냐. 제가 느낄 때 확 효과가 있다고 느낄 만큼 효과가 좋은 것 같다"고 전했다.

한편, 배우 박한별은 지난 2019년 남편이 버닝썬 게이트의 핵심 인물 중 하나로 지목되며 연기 활동을 중단했다. 박한별의 남편인 유인석 전 유리홀딩스 대표는 성매매 알선과 업무상 횡령 등의 혐의로 징역 1년 8개월에 집행유예 3년을 선고 받았다.

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이후 제주도에서 지내며 카페를 운영해왔던 박한별은 지난해 TV조선 '아빠하고 나하고'를 통해 방송활동을 복귀했다. 예능에 이어 영화 '카르마' 촬영을 마치며 스크린 복귀도 앞두고 있다.