박유천, 日 디너쇼 한 장에 45만원…국내 톱가수보다 비싼 값 '시끌'

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 겸 배우 박유천이 일본에서 국내 정상급 가수를 뛰어넘는 1인당 '45만 원' 상당의 초고가 디너쇼를 개최해 또다시 구설에 올랐다.

3일 박유천의 공식 SNS 계정에는 내년 2월 13일 일본 오사카의 한 호텔에서 열리는 '박유천 디너쇼 2027' 개최 소식이 공지됐다.

주최 측은 "박유천의 오사카 첫 디너쇼가 확정됐다"며 "이번에도 박유천 본인이 직접 모든 것을 프로듀싱한다"고 대대적으로 홍보했다.

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함께 공개된 영상 속 박유천은 일본 전통 의상인 기모노를 입고 관객을 향해 뒤태를 흔들며 호응을 유도하는 등 적극적인 홍보에 나선 모습이었다.

하지만 논란에 불을 지핀 것은 상상을 초월하는 티켓 가격이다.

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이번 디너쇼 티켓은 전석 지정석으로 1장당 5만 2,000엔이며, 별도 배송비와 수수료를 더하면 무려 5만 3,500엔에 달한다. 현재 환율로 환산하면 1인당 약 45만 원 수준이다.

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이는 국내 가요계 '디너쇼의 여왕'으로 불리는 장윤정(VIP석 30만 원)이나 인순이(30만 원), 주현미(28만 원)는 물론 김혜연(35만 원), 에녹(32만 원) 등 국내 최정상급 가수들의 호텔 디너쇼 평균 가격대(20만~30만 원대)를 훌쩍 웃도는 금액이다.

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일본 현지 물가를 감안하더라도, 마약 전과로 사회적 물의를 빚고 국내 무대에서 퇴출당한 연예인의 티켓 가격으로는 지나치게 과도한 폭리라는 지적이 쏟아지고 있다.

앞서 박유천은 지난 2019년 필로폰 투약 혐의가 불거지자 "마약을 했다면 연예계를 은퇴하겠다"며 눈물의 긴급 기자회견까지 자처했으나, 국립과학수사연구원 감식 결과 마약 양성 반응이 나오며 징역 10개월에 집행유예 2년을 선고받았다.

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거짓말 파문 이후 국내 연예계 복귀가 불가능해진 그는 은퇴 선언을 번복하고 태국, 일본 등 해외 팬들을 상대로 유료 팬미팅과 굿즈 판매를 이어오고 있다.

국내 활동이 사실상 중단된 상황에서 해외 팬덤의 충성도를 이용해 45만 원이라는 고액의 디너쇼 티켓 장사에 열을 올리는 것 아니냐는 비판이 이어지고 있다.

narusi@sportschosun.com