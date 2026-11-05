추신수♥하원미, 자식 농사 대박…둘째 子 '텍사스 1위 외야수' 등극

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[스포츠조선 김준석 기자] '추추 트레인' 추신수의 둘째 아들 추건우(17) 군이 미국 현지 고교 야구 무대를 평정하며 부친의 뒤를 이을 차세대 메이저리거로 급부상하고 있다.

4일 유튜브 채널 '하원미'에는 건우 군이 미국 유망주 쇼케이스 '에어리아 코드(Area Code)'에 참가한 모습이 공개됐다.

건우 군은 텍사스 레인저스 팀 소속으로 출전해 타격 실력을 선보이고 홈런도 기록했다.

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이날 하원미는 영상에서 아들의 랭킹을 공개했다. 건우 군은 미국 전역 내셔널 랭킹 38위, 외야수 부문 15위에 이름을 올렸다. 텍사스주 전체 랭킹은 4위였고, 텍사스 외야수 가운데서는 1위였다.

대학과 스카우터들의 연락도 이어졌다고 한다. 하원미는 "고등학교 2학년 선수들과 컨택할 수 있는 시간이 풀리자마자 대학 코치들과 스카우터들에게 전화와 문자가 쏟아졌다"며 "대학 월드시리즈 우승팀을 비롯한 여러 명문 대학에서 '너는 우리 학교의 원픽'이라며 구애했다"고 말했다.

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2009년생인 추건우는 아버지 추신수를 쏙 빼닮은 다부진 체격과 폭발적인 타격 센스, 넓은 수비 범위와 강한 어깨까지 두루 갖춰 현지 관계자들 사이에서 일찌감치 '완성형 외야수 유망주'라는 평가를 받아왔다.

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특히 쟁쟁한 유망주들이 밀집한 야구 본고장 텍사스주에서 외야수 부문 1위를 꿰찼다는 점에서 메이저리그(MLB) 신인 드래프트 직행 가능성까지 강하게 점쳐지고 있다.

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하원미는 대학 스포츠 환경의 변화도 언급했다. "요즘은 대학에서 장학금은 물론 엄청난 조건의 지원과 딜을 제시한다"며 "대학교와 프로 사이에서 행복한 고민을 하게 되는 시기가 왔다"고 전했다. 다만 영상에서 구체적인 프로 구단의 지명이나 영입 제안이 공개된 것은 아니다.

narusi@sportschosun.com