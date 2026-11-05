정주리, '여섯째 임신설' 불렀던 영상 뒤 무슨 일이…"피싱 당해 계정 날려"

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[스포츠조선 김준석 기자] 개그우먼 정주리가 유튜브 활동을 약 5개월간 중단했던 이유를 밝혔다.

저작권 관련 메일을 받고 이의신청을 하려다 해킹 피해를 입었고, 채널에는 가상화폐 관련 라이브 방송까지 켜졌다고 털어놨다.

4일 정주리는 자신의 유튜브 채널에서 "5월 13일 영상을 올린 뒤 약 5개월 정도 인사를 못 드렸다"며 "바로 전에 올린 영상이 '여러분 저 큰일 났어요' 편이었는데, 이후 정말 큰일이 나서 인사를 못 드리게 됐다"고 말했다.

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해당 영상은 높은 조회수를 기록했다. 정주리는 일부 시청자들이 여섯째 임신을 한 것 아니냐고 추측했지만, 영상은 가족과 집의 변화를 다룬 내용이었다고 설명했다.

그는 영상이 관심을 모은 뒤 해킹 피해를 입었다고 밝혔다.

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정주리는 아이들이 노는 영상에 사용된 음악의 저작권 문제를 제기하는 이메일을 받았다고 했다.

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메일에는 SM엔터테인먼트에서 보낸 것처럼 이의신청을 안내하는 내용이 담겨 있었다. 정주리는 안내에 따라 신청을 진행했지만, "그게 해킹 링크였다"고 회상했다.

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이후 휴대전화가 초기화되고 구글 계정에 접근할 수 없게 됐다고 한다. 비밀번호도 바뀌었고, 정주리의 유튜브 채널에서는 가상화폐 관련 라이브 방송이 진행됐다.

정주리는 "유튜브를 찾기 위해 굉장히 노력했다"며 계정을 되찾는 과정에서 유튜브 채널 '낄낄상회'의 도움을 받았다고 전했다.

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narusi@sportschosun.com