워터밤서 파격 노출한 서인영…교회 권사들 "너무 벗었어"하더니 "벗어야 멋있어"

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 서인영이 워터밤 무대 의상을 본 교회 권사님들에게 솔직한 평가를 들었다.

"너무 벗었다"는 지적에 이어 "벗어야 멋있다"는 뜻밖의 칭찬도 나왔다.

4일 공개된 유튜브 채널 '개과천선 서인영' 영상에는 서인영이 가족, 교회 권사님들과 함께 김장을 준비하는 모습이 담겼다.

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김장을 하던 서인영은 권사님들에게 자신의 워터밤 공연을 봤는지 물었다. 권사님들은 "좋았어. 우린 좋았어"라며 긍정적으로 답했다.

이에 서인영이 "그날 너무 벗었나요?"라고 묻자 권사님들은 망설임 없이 "너무 벗었어"라고 말했다.

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하지만 이어 "그런데 인영이는 벗어야 멋있어"라고 덧붙여 웃음을 안겼다.

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권사님들은 서인영의 유튜브 영상도 챙겨 보고 있다고 했다.

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무대 의상에 대해서는 솔직한 의견을 전했지만, 서인영의 무대 카리스마에는 칭찬을 아끼지 않았다. 한 권사님은 "무대에 올라갔을 때 그 카리스마는 아무도 못 따라가는 것 같다"고 말했다.

서인영은 지난 8월 '워터밤 속초 2026' 무대에 올라 관객들과 만났다. 당시 과감한 의상과 퍼포먼스로 주목받았으며, 공연 영상도 온라인에서 관심을 모았다.

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narusi@sportschosun.com