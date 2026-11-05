"네 면 세워줘야 하는데" 강호동, 이승기에 미안한 속내 고백

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[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 강호동이 유튜브를 시작한 이승기에게 출연하지 못하는 미안한 마음을 전하며 훈훈한 선후배 케미를 드러냈다.

4일 이승기의 유튜브 채널에는 콘텐츠 아이디어를 얻기 위해 지인들에게 전화를 거는 모습이 담겼다.

이날 이승기는 절친한 강호동에게 전화를 걸어 눈길을 끌었다.

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이승기는 "제가 소소하게 지금 유튜브를 시작했다. 알고 계시냐?"라고 물었지만 강호동은 "모른다, 나는!"이라고 솔직히 답해 웃음을 샀다.

이에 이승기는 "쥐도 새도 모르게 소소하게 시작했다. 그래서 얼마 전에 수근이 형이랑 촬영도 했다"라면서 "오늘 유튜브 팀이랑 회의했는데, 날 어렸을 때부터 제일 잘 아는 형님이 봤을 때 '이승기는 이런 거 잘한다, 이런 거 했을 때 잘하겠다' 이런 콘텐츠가 있겠나?"라고 아이디어가 있는지 물었다. 하지만 이번에도 강호동은 "모르지, 난"이라고 해 폭소를 자아냈다.

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그러면서 강호동은 "마음 같아서는 네 유튜브 채널에 나가서 네 면을 세워줘야 하는데"라며 출연하지 못해 미안한 마음을 드러냈다.

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이를 들은 이승기는 "그러려고 전화드린 건 절대 아니다. 진짜 막상 시작했는데 어떻게 해야 하나 싶더라"라고 속마음을 고백했다. 강호동은 "지금 반짝 떠오르는 건 없어도 혹시 아이디어가 떠오르거나 하면 문자 메시지 보낼게"라고 전했다.

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한편 이승기와 강호동은 과거 KBS 예능 '1박 2일'을 비롯해 tvN '신서유기', TV CHOSUN '형제라면' 등에 함께 출연하며 오랜 시간 호흡을 맞춰왔다.

jyn2011@sportschosun.com