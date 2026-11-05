고소영, 리사 '재벌 前남친'과 뜻밖의 투샷..장동건도 놀랄 글로벌 인맥

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 고소영이 그룹 블랙핑크 리사의 전 연인으로 유명한 '재벌 2세' 프레데릭 아르노와 찍은 사진을 공개했다.

고소영은 4일 '2026 Holiday Gala Dinner'라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 한 이탈리아 명품 브랜드의 행사에 참석한 고소영의 모습이 담겼다. 특히 고소영은 프레데릭 아르노와 나란히 서서 기념사진을 촬영하며 뜻밖의 친분을 드러내 시선을 사로잡았다. 두 사람은 여유로운 미소와 세련된 분위기로 남다른 존재감을 뽐냈다.

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프레데릭 아르노는 세계적인 명품 그룹 LVMH를 이끄는 베르나르 아르노 회장의 아들로, 현재 로로피아나 CEO를 맡고 있다. 그룹 블랙핑크 리사와 여러 차례 열애설에 휩싸이며 국내에서도 이름을 알린 인물이다.

한편 고소영은 2010년 배우 장동건과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 최근에는 개인 유튜브 채널을 통해 일상과 다양한 콘텐츠를 공개하며 대중과 소통하고 있다.

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jyn2011@sportschosun.com