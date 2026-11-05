강성연, ♥의사아내 되고 달라진 대우..남편 환자들 선물 쏟아졌다

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 강성연이 재혼 후 남편의 환자들로부터 받은 정성 어린 선물에 감사 인사를 전했다.

강성연은 4일 "남편의 오랜 환자분들께서 전해주시는 축복과 그 마음을 담은 선물들...진심으로 고개 숙여 감사드립니다. 늘 겸손한 마음으로 아이들 잘 키우며 진솔하게 살아가겠습니다"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진에는 남편의 오랜 환자들이 강성연 부부에게 보낸 선물들이 담겼다. 신선한 채소와 과일을 비롯해 커플 컵 세트, 정성스럽게 작성한 손편지까지 다양한 선물이 눈길을 끌었다. 남편을 향한 환자들의 감사와 두 사람의 새 출발을 축복하는 마음이 전해져 훈훈함을 더했다.

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한편 강성연은 2012년 결혼해 두 아들을 뒀으나 2023년 이혼했다. 이후 지난 5월 재혼 소식을 직접 알리며 많은 축하를 받았다. 새 남편은 신경과 전문의 장민욱으로 알려졌으며, 두 사람은 강성연의 두 아들과 함께 가정을 꾸려가고 있다.

jyn2011@sportschosun.com