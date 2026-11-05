이혜정, '절연' 아들과 화해 못해 눈물.."장가간 후 변했다"

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[스포츠조선 이게은기자] 요리연구가 이혜정이 아들과의 갈등을 털어놓으며 눈물을 보였다.

4일 이혜정의 유튜브 채널 '빅마마 이혜정'에는 '유희관X장효윤 조합에 눈물바다 된 술자리! 빅마마에게 대체 무슨 일이…?'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이혜정은 야구선수 출신 방송인 유희관과 술자리를 가지며 속이야기를 꺼냈다. 그는 "나중에 가장 후회할 순간이 있을 것 같다"라는 말이 나오자, "난 아들과의 일이 너무 큰 갈등"이라며 눈물을 훔쳤다.

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이어 "우리 아들도 희관 씨처럼 명랑하다. 근데 장가를 간 후 변했다. 언젠가 화해할 날이 있겠지"라며 무거운 심경을 전했다.

이혜정은 지난해 아들과 절연했다고 밝힌 바 있다. 그는 MBN '속풀이쇼 동치미'에서 아들과 사업 문제로 갈등을 빚었다며 "목숨 같은 아들에게 내가 먼저 등을 돌렸다. 벌써 1년이 돼간다"라고 밝혔다. 이후 지난 3월 아들과의 관계 개선을 알렸지만 갈등의 골은 여전히 깊은 것으로 보인다.

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joyjoy90@sportschosun.com