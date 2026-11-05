현아만 또 빠졌네?…전지윤 결혼 발표, 포미닛 불화설 재조명[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 포미닛 전지윤의 결혼 발표에 불화설이 재점화됐다.

전지윤은 4일 자신의 계정에 웨딩 사진을 게재, 결혼 소식을 전했다. 그는 "11월 결혼하게 됐다. 제 인생에서 결혼이라는 단어를 입에 올리게 될 날이 오니까 괜히 부끄럽기도하고 설레기도 한다"고 밝혔다.

전지윤은 22일 서울 모처에서 비연예인 남자친구와 비공개 결혼식을 올린다. 그는 "저의 동반자는 저보다 멋지고 따뜻한 망므을 갖고 있다. 앞으로도 작가로서 열심히 작품을 쓰고 제가 받은 사랑을 베풀 줄 아는 사람이 되겠다. 늘 연말이면 설렘을 만끽하기 위해 캐럴을 들었는데 올해는 안들어도 될 것 같다"고 설렘을 전했다.

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이후 포미닛으로 함께 활동했던 허가윤은 "꺄앗. 축하해! 가지마. 그래도 축하해! 떠나지마"라고, 권소현은 "축하해"라고, 남지현은 "우리 지윤이 너무 이쁘다. 이렇게 금방 갈줄이야. 축복해. 행복하자 지윤이"라고 댓글을 남겼다. 다만 현아는 SNS 상으로는 아무런 반응을 보이지 않았다.

이에 포미닛 불화설이 재조명됐다.

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포미닛은 2016년 공식 해체했다. 이후 현아를 제외한 4명의 멤버들은 큐브엔터테인먼트를 떠났고, 현아는 재계약을 체결했다. 그리고 멤버들이 현아의 계정을 언팔로우 하며 불화설이 제기됐다.

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또 2024년 현아와 하이라이트 출신 용준형의 결혼식에도 멤버들이 참석하지 않아 불화설에 힘이 실렸다.

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2025년 남지현이 데뷔 16주년을 기념해 현아를 포함한 멤버 전원에게 꽃다발과 케이크를 선물하며 불화설은 끝나는 듯 했다. 하지만 전지윤의 결혼 발표에 멤버들이 현아 때와는 다른 온도차를 보이며 눈길을 끌고 있다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com