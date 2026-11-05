서인영, 12월 6세 연상 사업가와 결혼…"남양주 신혼집 사느라 돈 다 써"

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 쥬얼리 출신 서인영이 12월 결혼식을 올린다.

서인영은 4일 자신의 개인 채널을 통해 재혼 발표를 했다.

서인영은 "12월 26일 결혼한다"고 재혼 날짜를 알렸다. 그는 "빨리 하려고 한다. 결혼식은 교회에서 작게 한다"고 말했다.

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결혼식 규모도 대폭 축소했다. 첫 번째 결혼식 당시 영화 '트와일라잇' 분위기를 연출하고자 생화 장식에만 1억원을 썼던 서인영은 꽃장식을 비롯한 허례허식을 모조리 뺐다. 대신 쥬얼리 멤버들과 린 등 오랜 시간 함께했던 동료들이 참석해 진심으로 축하를 전한다.

신혼집은 현재 거주 중인 경기도 남양주 아파트의 위층에 마련했다. 서인영은 "가전제품 협찬 좀 받아와 달라. 집 사는데 돈을 다 써서 돈이 없다"며 웃었다.

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서인영은 2023년 비연예인 사업가와 결혼했으나 1년 여만에 협의이혼했다. 이후 지난 6월 콘텐츠 크리에이티브 기업 엔피 최지훈 대표와 재혼 소식을 알렸다. 최 대표는 서인영보다 6세 연상으로, 지인의 소개로 인연을 맺은 뒤 연인 사이로 발전했다. 서인영은 처음엔 최 대표가 자신의 스타일이 아니라 소개팅을 거절하기 위해 친구들과 있는 자리에 불렀으나, 자신감 있는 최 대표의 모습에 마음을 바꿔 사랑을 키우게 됐다고 말하기도 했다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com