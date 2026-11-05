'강철부대' 황충원, 급성 심근경색으로 중환자실 입원.."2차 시술 기다려"

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[스포츠조선 이게은기자] '강철부대' 출연자 황충원이 급성 심근경색으로 응급실에 실려간 후, 현재 2차 시술을 앞두고 있다고 전했다.

4일 황충원은 "감사하게도 부인에 지극정성 간호와 많은 분들에 걱정과 염려 덕에 저 잘 살아있습니다. 관상동맥을 막고 있는 혈전이 생각보다 양이 많고 단단하다 하여 1차 시술로 완전히 제거 못해 2차 시술 기다리고 있습니다. 솔직히 조금 무서운데 잘 되겠죠!!"라고 전했다.

이에 앞서 병원 응급실을 찾은 급박했던 상황도 전했다. 그는 "지난 토요일 시합 당일 낮 12시 반 1차 경기에서 아무것도 모른 채 '왜 이리 숨이 안 트이지?' 하는 생각에 머신 타면서 '아 그냥 좀 답답하네'였다가, 오후 2차 경기 4시부터는 정말 너무 답답하다고 느꼈고 서울 집 복귀해서 밤 10시 결국 119 실려 응급실 거쳐 중증 중환자실로 옮겨져 급성 심근경색 진단을 받게 되었네요"라고 설명했다. 그는 "다들 조금 안 좋다 싶으시면 무조건 꼭 병원 가세요"라는 당부도 더했다.

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개그맨 이선민은 "천만 다행이다!!! 충원아 멋지게 이겨내자. 파이팅"이라며 황충원을 응원했다.

한편 황충원은 2021년 채널A, ENA '강철부대1'에 출연하며 얼굴을 알렸고 이후 '피지컬: 100 시즌2', '씨름의 제왕' 등에 출연했다.

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joyjoy90@sportschosun.com