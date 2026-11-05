韓 정체성 버렸나…박유천, 기모노 입고 '45만원' 日 디너쇼 홍보[SC이슈]

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 백지은 기자] 박유천이 일본 디너쇼 문제로 다시 한번 구설에 올랐다.

박유천은 2027년 2월 13일 일본 오사카의 한 호텔에서 '박유천 디너쇼 2027'을 개최한다. 이번 공연은 오사카에서 처음 진행하는 디너쇼로, 유료 팬클럽 회원을 대상으로 운영된다. 좌석은 전석 지정석이며 현지 팬들을 중심으로 공연이 진행된다.

그런데 티켓 가격이 공개되며 논란이 일고 있다. 이번 공연 티켓은 5만 2000엔, 배송비와 수수료까지 포함하면 5만 3500엔에 판매된다. 한화로 환산하면 약 45만원에 달하는 금액이다. 국내 정상급 가수들의 호텔 디너쇼가 일반적으로 20~30만원에 티켓이 판매되는 것과 비교하면 상당히 높은 금액이다. 일본 현지에서도 디너쇼 티켓 가격은 보통 2만~3만엔 정도로, 전설적인 국민 가수나 극소수 톱 아티스트들만 4만~5만엔선에 디너쇼 티켓을 판매하고 있어 잡음이 일었다.

Advertisement

네티즌들은 지나치게 고가로 티켓을 판매해 충성도 높은 팬덤을 상업적으로 이용하고 있다는 쪽과 그만큼 박유천의 일본 인기가 막강하다는 뜻이라는 쪽으로 나뉘어 갑론을박을 벌였다.

하지만 더욱 큰 문제는 홍보 영상이었다. 박유천은 기모노를 입고 홍보 영상을 촬영했다. 그는 이번 영상 뿐 아니라 팬미팅이나 행사에서 기모노 혹은 유카타를 착용한 모습을 자주 보이고 있다.

Advertisement

한국과 일본 관계는 역사적 특수성이 있기 때문에 아주 민감하다. 그런데 동방신기, JYJ로 활동하며 글로벌 K팝 스타로 활동하던 박유천이 K팝 아이돌로서의 정체성을 유지하는 것이 아니라 일본 전통 의상을 부각하는 행위는 씁쓸함을 안길 수밖에 없다.

Advertisement

박유천은 2019년 필로폰 투약 혐의로 징역 10개월에 집행유예 2년을 선고받았다. 당시 박유천은 "연예계 인생을 걸고 마약을 하지 않았다"며 눈물까지 쏟으며 기자회견을 개최했으나, 결국 혐의를 모두 인정해 논란이 됐다. 하지만 집행유예로 풀려난 뒤 박유천은 은퇴 선언을 번복하고 해외 시장으로 눈을 돌렸다. 현재는 일본을 주무대로 활동하고 있다.

Advertisement

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com