'47세 득남' 한다감, '완성형 비주얼' 子 최초 공개..콧대→눈매가 판박이 ('슈돌')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이게은기자] 배우 한다감이 눈매부터 콧대까지 자신을 빼닮은 붕어빵 아들을 공개했다.

지난 4일(수) 방송된 '슈퍼맨이 돌아왔다'(연출 김영민, 이하 '슈돌') 642회는 '선물처럼 네가 왔다' 편으로 MC 김종민과 랄랄이 함께한 가운데, 47세 초보 엄마 한다감의 실전 육아가 담겨 눈길을 끌었다.

특히 한다감의 아들인 주원이 공개돼 시선을 사로잡았다. 생후 26일 차인 주원은 날렵한 브이라인부터 오뚝한 콧날, 앙증맞은 이목구비까지 엄마 한다감과 붕어빵 비주얼을 뽐냈다. 47세에 첫아이를 품에 안은 한다감은 자신과 똑 닮은 주원을 바라보며 "아이는 하늘의 축복이라는 말에 공감한다"라며 엄마가 된 행복을 드러냈다.

Advertisement

조리원 퇴소 후 본격적으로 실전 육아에 돌입한 한다감은 "주원이가 왜 우는지 알아차릴 수 있을까?"라고 걱정하며 초보 엄마의 긴장감을 토로했다. 주원의 방귀 소리에 긴장해 기저귀를 살피고, 속싸개 싸기에 끙끙대면서도 아들의 작은 움직임 하나에 온 신경을 기울이는 '엄마' 한다감의 모습이 응원을 자아냈다.

이어 한다감의 친정 부모님이 첫 손주를 보기 위해 한달음에 달려와 훈훈함을 더했다. '소문난 딸바보'인 한다감의 친정 아버지는 가마솥에서 푹 끓인 미역국과 산모에게 좋다는 반찬을 직접 준비해 와 정성 가득한 한 상을 차려냈다. 귤의 하얀 귤락까지 손수 떼어주며 '딸바보'의 면모를 보인 친정 아버지는 손자 주원을 위해 금연까지 결심하며 '손자바보'로 거듭났다. 그는 "다감이가 1억 원을 준다고 해도 끊지 않았던 담배를 주원을 생각하며 끊기로 했다"라고 밝혀 한다감을 깜짝 놀라게 했다. 한다감의 친정 어머니는 첫 손주를 품에 안고 "내 새끼의 새끼구나"라며 감격해 먹먹한 여운을 남겼다. 그는 "주원을 안는 순간 말을 할 수 없는 감동이 밀려왔다"라고 고백해 감동을 더했다.

Advertisement

한편 한다감은 2020년 사업가와 결혼했으며, 올해 결혼 6년 만에 임신 소식을 알려 많은 축하를 받았다. 지난 9월 47세 나이에 아들을 출산했다.

Advertisement

joyjoy90@sportschosun.com