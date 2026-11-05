[단독] 예원, '시고르 아모르' 출연한다…에너자이저 활약 예고

예원. 사진 제공=웨이브

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[스포츠조선 안소윤 기자] 가수 겸 배우 예원이 '시고르 아모르'로 시청자들과 만난다.

스포츠조선 취재 결과, 예원이 TV CHOSUN 새 드라마 '시고르 아모르'에 출연한다.

'시고르 아모르'는 돈밖에 모르던 채권 추심 변호사가 시골의 낡은 건물을 상속받고 엉겁결에 번영회장이 되며 사람으로 거듭나는 민생해결 낭만 가득 시고르 라이프를 그린 작품으로, '대군 - 사랑을 그리다', '간택 - 여인들의 전쟁', '다음생은 없으니까' 등을 선보인 김정민 감독이 연출을 맡았다.

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예원은 활력을 불어넣는 에너자이저 주미 역을 맡아 높은 캐릭터 싱크로율을 선보일 예정이다. 앞서 김지훈이 채권추심 변호사 출신 기호태 역에, 박주현이 전직 경찰이자, 고향 시장에 돌아와 정육점을 운영하는 홍미진 역에 캐스팅돼 작품에 대한 기대감을 높였다.

예원은 2011년 그룹 쥬얼리에 합류하며 연예계에 데뷔했다. 이후 드라마와 예능, OTT를 넘나들며 활발한 활동을 이어가고 있다. 드라마 '수리남', '웨딩 임파서블', '이강에는 달이 흐른다', '내 여자친구는 상남자', '나인 퍼즐' 등에 출연하며 다채로운 연기 스펙트럼을 입증했다. 올해 공개된 서바이벌 예능 '베팅 온 팩트'에서는 솔직하고 털털한 매력으로 시청자들의 눈길을 사로잡았다.

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한편 '시고르 아모르'는 하반기 방송 예정이다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com