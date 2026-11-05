영자 울리더니 똑같이 당했다…'나솔' 34기 영철, '투명인간' 전락에 눈물

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[스포츠조선 조민정 기자] '나는 솔로' 34기 영철에게 그야말로 '업보빔'이 돌아왔다. 앞서 2대1 데이트에서 자신을 선택한 영자를 소외시키고 현숙에게만 집중했던 영철이 이번에는 현숙과 영호 사이에서 철저한 '투명인간' 신세가 된 것. 끝내 눈물까지 쏟으며 무너졌다.

지난 4일 방송된 ENA·SBS Plus '나는 SOLO'에서는 34기 영철이 현숙을 사이에 두고 영호와 2대1 데이트에 나서는 모습이 그려졌다.

이날 남자들의 데이트 선택에서 영철은 예상대로 현숙에게 향했다. 하지만 현숙을 선택한 사람은 영철뿐만이 아니었다. 경쟁 상대였던 영호까지 합류하면서 세 사람의 데이트가 성사됐다.

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데이트 분위기는 영철의 기대와 달랐다.

식사 메뉴는 장어구이였지만 영철은 좀처럼 대화에 끼어들지 못했다. 영호와 현숙이 자연스럽게 이야기를 이어가는 동안 영철은 묵묵히 장어를 굽는 데 집중했다. 두 사람 사이에서 점차 존재감을 잃어가는 영철의 모습은 방송사 공식 영상에서도 '투명인간이 되어가는 영철'이라는 제목으로 소개될 정도였다.

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공교롭게도 이는 불과 2주 전 영철이 영자에게 보였던 태도를 떠올리게 했다.

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지난달 21일 방송에서 영철은 자신을 선택한 영자, 현숙과 함께 2대1 데이트에 나섰다. 당시 영철은 현숙을 향해 질문과 관심을 쏟아냈다. 현숙이 차멀미를 하자 식사 도중 몰래 멀미약까지 사다 주는 정성을 보였지만 정작 함께 데이트에 나선 영자는 대화에서 소외됐다. 영철의 관심이 현숙에게 쏠리면서 영자는 옆자리에 앉아 있으면서도 제대로 대화에 참여하지 못하는 상황을 겪었다.

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데이트 이후에도 영철의 현숙을 향한 직진은 계속됐다.

그는 영자에게 현숙 쪽으로 마음이 기울었다고 밝힌 데 이어 현숙에게는 다른 사람을 알아볼 필요가 없을 것 같다며 사실상 '올인'을 선언했다.

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그러나 현숙은 영철의 빠른 속도에 부담을 느꼈다. 영철이 여러 사람 앞에서 자신의 마음까지 공개적으로 언급하자 불편한 기색을 드러냈고 다른 사람도 알아보고 싶다는 뜻을 밝혔다.

지난 4일 방송에서도 영철은 현숙을 찾아가 자신의 행동을 사과했다. 영철은 영자에게 거절 의사를 간접적으로 전하려던 행동이었다고 해명했지만 현숙은 "다른 가능성을 다 차단하시는 것 같아서 놀랐다"고 말했다.

영철이 "제 방법이 잘못된 것 같다. 어제는 온통 오답이었다"고 거듭 사과하자 현숙은 "너무 여러 번 사과하신다. 계속 복기하시는 느낌"이라고 답했다.

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이후 영철은 영자에게 다시 다가가 "우리가 완전한 빠빠이를 한 건 아니었잖아"라며 가능성을 열어두는 듯한 모습을 보이기도 했다.

하지만 마음은 여전히 현숙에게 향해 있었다. 다시 현숙을 선택해 데이트에 나섰지만, 이번에는 자신이 누군가의 대화에 끼지 못하는 처지가 됐다.

영철은 데이트를 마친 뒤 현숙의 마음이 영호에게 향한 것 같다고 느꼈다. 현숙 역시 영호와 더 대화해 보고 싶다는 뜻을 전했다. 결국 영철은 자신의 마음이 받아들여지지 않는 상황에 감정을 추스르지 못했다.

제작진과의 인터뷰에서 눈물을 보인 그는 "다신 못 하겠어요"라며 힘겨운 심경을 털어놨다.

한때 영자를 소외시켰던 2대1 데이트가 이번에는 영철 자신에게 되돌아온 듯한 상황. 현숙에게 마음을 쏟아부었던 영철이 뜻밖의 '투명인간' 신세를 경험한 뒤 눈물까지 흘리면서 34기 러브라인의 새로운 변수가 됐다.

한편 '나는 솔로' 는 매주 수요일 오후 10시 30분 방송된다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com