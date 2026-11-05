'마라톤 밀어주기 논란' 민호, 이번엔 철인 3종 출전.."핑계는 없다" ('나혼산')

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[스포츠조선 이게은기자] '마라톤 밀어주기 논란'에 휘말렸던 그룹 샤이니 멤버 민호가 이번엔 통영 철인 3종 경기에 출전한다.

오는 6일 방송되는 MBC '나 혼자 산다'(연출 허항, 강지희, 김진경, 문기영, 정지운, 김규리)에는 민호가 출연한다.

'불꽃맨' 민호가 '아이언맨'을 꿈꾸며 '철인 3종 경기'에 출전해 눈길을 모은다. 그는 이번이 세 번째 출전이라며, 바쁜 스케줄 중에도 수영·사이클·러닝 훈련을 해 온 노력의 결실을 맺기 위한 굳은 의지를 드러낸다.

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민호는 자신의 룸메이트(?)인 '블랙데빌' 자전거를 끌고 대회 전날 철인 3종 경기 대회장에 도착해 선수 등록과 장비 점검을 마친 뒤 결전의 날을 기다렸다. 대회 당일, 비가 오는 날에도 전국 각지에서 모인 많은 철인들 사이에서 민호는 "설렌다"라며 기대와 걱정을 동시에 드러낸다.

수영 1.5km, 사이클 40km, 러닝 10km 순서로 진행되는 철인 3종 경기에서 민호는 "개인 최고 기록을 경신하는 것이 목표"라며 완주를 향한 굳은 의지를 밝힌다. 그는 "NO 핑계! NO 징징!"을 외치며 극한의 상황 속에서 자신과의 싸움을 펼친다.

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한편 최근 민호는 마라톤 대회에서 밀어주기 논란이 불거져 사과한 바 있다. 민호는 지난 1일 한 마라톤 대회에 참가, 첫 풀코스를 3시간 18초만에 완주했지만 페이스메이커가 그를 돕는 모습이 포착돼 비판이 제기됐다. 민호는 "이번 마라톤 결과는 저 역시 받아들이지 않고, 이 과정에서 배운 교훈을 잊지 않겠다"라며 고개를 숙였다.

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joyjoy90@sportschosun.com