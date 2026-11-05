'9세 연하와 호흡' 박민영, 키스신 노하우 전수.."입술 짓누르면 안 돼" ('거장항준')

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 박민영이 키스신 촬영 노하우를 밝힌다.

오늘(5일) 방송되는 SBS 예능 '거장항준'에는 박민영, 육성재가 출연한다.

송은이가 "유튜브에서 박민영 키스신 모음집이 엄청난 조회수를 자랑하고 있다"라며 박민영의 '로코퀸' 위엄에 감탄하자 장항준은 "키시스트(키스+아티스트)네!"라며 즉석에서 신조어를 탄생시켜 웃음을 자아낸다.

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박민영은 여유롭게 미소를 짓더니 "키스신을 촬영할 때 입술을 너무 짓누르면 안 된다"라며 예쁜 키스신 연출의 노하우를 공개한다. 특히 "키스신은 감정이 함께 가야 한다"라며 섬세한 감정선까지 고려하는 '키시스트'다운 내공을 뽐내 스튜디오를 후끈 달군다.

이에 육성재는 "박민영 버스를 탄다는 말이 있다"라며 박민영과 호흡을 맞춘 남자 배우들이 줄줄이 성공 가도를 달렸다는 속설을 언급해 이목을 집중시킨다. 이어 "40명 타 있는 대형 버스에 저도 탑승했다"라며 '박민영 버스 탑승'을 선언해 폭소를 자아내는가 하면, 드라마 '나인 투 식스'의 키스신 촬영 비하인드까지 공개하며 박민영과의 역대급 호흡을 예고한다고.

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그런가 하면 박민영은 "해외에서 저를 다 알아본다"라며 글로벌 인기를 실감한 사연을 공개한다. 드라마 '내 남편과 결혼해줘'가 아마존 프라임 비디오 전 세계 2위에 오른 이후 해외에서는 어딜 가나 마스크를 착용해야 할 정도로 뜨거운 인기를 누리고 있다고 밝힌 것. '아마존의 딸'다운 남다른 위상과 글로벌 흥행 파워를 입증한 박민영의 클래스에 글로벌 거장을 꿈꾸는 장항준의 눈빛이 유독 반짝였다는 후문이다.

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한편 박민영은 오는 25일 첫 방송하는 SBS 드라마 '나인 투 식스'에서 9세 연하 가수 겸 배우 육성재와 호흡을 맞춘다. 두 사람이 나이 차를 뛰어넘어 어떤 로맨스 케미를 선보일지 기대를 모은다.

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joyjoy90@sportschosun.com