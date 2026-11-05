"안 좋은 기억 다 뺐어"...서인영, 첫 결혼과 '180도' 스몰웨딩

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[스포츠조선 조민정 기자] 가수 서인영이 이혼 2년 만에 재혼을 앞둔 가운데 어머니가 딸에게 올해 안에 결혼식을 올리라고 권유한 사실이 알려졌다. 첫 결혼식과 달리 축가와 꽃 장식까지 모두 없애기로 하면서 달라진 결혼관도 눈길을 끌었다.

지난 4일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 서인영이 가족들과 함께 김장을 준비하는 모습이 공개됐다.

이날 서인영은 가족들과 식사를 하던 중 제작진에게 "나 26일 날 결혼해"라고 깜짝 발표했다. 제작진이 "11월이냐"고 되묻자 그는 "12월 26일"이라고 정확한 날짜를 밝히며 "시간 빼놔. 그냥 빨리 해버리려고"라고 말했다.

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옆에 있던 어머니는 딸의 재혼을 적극적으로 권유했다고 밝혔다. 어머니는 "제가 하려면 빨리 하라고 했다. 올해 넘기지 말라고 했다"며 연내 결혼을 당부한 사실을 털어놨다.

앞서 서인영은 지난 2023년 2월 9세 연상의 사업가와 결혼했지만 이듬해 이혼했다. 이후 새로운 인연을 만나 재혼을 준비해 왔고, 어머니의 응원 속에 오는 12월 26일 다시 웨딩마치를 울리게 됐다.

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이번 결혼식은 첫 번째와는 전혀 다른 분위기로 치러질 예정이다. 서인영은 "교회에서 조그맣게 한다"며 소규모 예식을 계획하고 있다고 밝혔다. 연예인 하객으로는 쥬얼리 멤버들과 일본에서 오는 친구, 가수 린 등을 언급했다.

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눈길을 끄는 인물은 린이다. 린은 지난 2023년 서인영의 첫 결혼식에서 축가를 불렀던 각별한 인연이 있다.

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지난 10월 7일 공개된 유튜브 영상에서 서인영은 백지영과 함께 린에게 전화를 걸어 재혼 소식을 전하기도 했다. 당시 서인영은 "첫 번째 결혼식 때 린 언니가 축가를 해줬다. 민망해서 연락을 못 하겠다"며 미안한 마음을 드러냈다. 이어 린에게 "언니, 나는 이제 또 갈 거야"라고 조심스럽게 재혼 소식을 알렸다. 그러자 린은 "또 갈 거야? 또 불러 그럼"이라며 두 번째 결혼식에서도 축가를 불러주겠다는 뜻을 밝혔다. 그는 첫 결혼식 이후 서인영이 이혼한 일에 마음이 좋지 않았다고 털어놓기도 했다.

하지만 서인영은 이번 결혼식에서 축가를 진행하지 않기로 했다. 그는 "축가는 이번에 뺐어. 그냥 아무것도 안 할 거야. 꽃도 다 뺐어"라고 밝혔다. 이어 "안 좋은 기억은 다 뺐어"라고 덧붙이며 첫 결혼식과는 달라진 마음가짐을 드러냈다.

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서인영은 첫 결혼 당시 약 1억원 규모의 화려한 꽃 장식으로 화제를 모은 바 있다. 이후 해당 장식이 협찬이었다는 사실을 공개하기도 했다. 그러나 이번에는 화려한 장식이나 특별한 축가 대신 가까운 사람들의 축복 속에서 소박하게 결혼식을 올릴 계획이다.

어머니 역시 딸의 선택에 공감했다. 그는 "잘 사는 게 중요한 거지. 결혼식은 아무 소용없어"라며 결혼식의 규모나 형식보다 부부가 행복하게 살아가는 것이 중요하다고 강조했다.

예식 준비가 모두 끝난 것은 아니다. 서인영은 "사회를 못 정했다"며 아직 결혼식 사회자를 결정하지 못했다고 털어놨다. 어머니 역시 사회자에 따라 결혼식 분위기가 달라진다며 신중하게 결정할 것을 조언했다.

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한편 서인영의 예비신랑은 6세 연상인 콘텐츠 크리에이티브 기업 엔피(NP)의 최지훈 대표다.

두 사람은 지인의 소개로 만나 연인으로 발전한 것으로 알려졌다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com