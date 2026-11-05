"원래 부부끼리 손 잡나요?"…최수종♥하희라, 연예계 대표 사랑꾼맞네('살림남')

사진 제공=KBS

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[스포츠조선 안소윤 기자] '연예계 대표 사랑꾼 부부' 최수종과 하희라가 약 4년 만에 '살림남' 시청자들을 만난다.

7일 방송되는 KBS2 '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남') 481회에서는 MC 은지원-이요원, '출연자' 박서진과 '특별 게스트'인 투어스(TWS) 지훈이 스튜디오에 자리한 가운데, '살림남'의 MC 출신이자 결혼 34년 차인 최수종-하희라 부부가 여전히 꿀 떨어지는 '24시간 착붙' 일상을 공개해 반가움을 안긴다.

이날 최수종-하희라 부부는 다정히 손을 잡은 채 대학로 거리에 등장한다. 신혼부부처럼 다정한 이들의 모습에 박서진은 부러워하면서 "지원 형님과 요원 누나도 평상시에 (부부끼리) 손잡고 다니시냐?"라고 묻는다. 이요원은 단호하게 "전 안 잡는다"라고 답한 뒤, 남편과 자체 거리두기를 실천하고 있는 나름의 속사정을 밝힌다. 그러면서 그는 은지원에게 "오빠네 부부도 손 안 잡고 다니잖아!"라고 화살을 돌린다. 은지원은 당황해 손사래를 치면서 "난 늘 양손에 짐이 많아서 (아내의) 손을 못 잡는 거다"라고 해명해 모두를 폭소케 한다.

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스튜디오가 웃음으로 물든 가운데, 최수종-하희라 부부는 한 연극 연습실에 도착한다. 이와 관련해 두 사람은 "저희가 처음으로 연극에 함께 출연하게 됐다. 그래서 여기에서 매일 연습 중"이라고 설명한다. 특히 이번 연극은 하희라가 삼연째 출연하는 '2인극'으로, 최수종은 "아내가 2022년 초연, 2024년 재연 무대에 섰는데, 제가 모든 공연을 다 봤다. 그러다 마음 한구석에 상대역에 대한 욕심이 생겨 4년 만에 옆자리를 꿰차게 됐다"며 흐뭇하게 웃는다. 또 그는 "작품 준비를 위해 같은 시각에 기상해 식사, 출근, 연습, 퇴근까지 24시간 내내 붙어 있다. (아내와) 같이 다니니까 훨씬 더 좋은 것 같다"고 말한다. 하지만 은지원과 이요원은 '동공지진'을 일으키며 표정 관리에 실패하고, 박서진은 "두 분이 전혀 공감을 못 하시는 것 같은데, 만약 (배우자와) 24시간 붙어 있어야 한다면 어떨 것 같은지?"라고 질문한다. 이요원은 곧장 "정신 건강에 안 좋다"며 고개를 내저어 현장을 초토화시킨다.

그런데 부부는 달달한 케미도 잠시, 연습 도중 뜻밖의 기류를 풍긴다. 최수종이 방대한 대사를 읊다가 자꾸 잊어버리는 실수를 해 하희라의 '찌릿' 눈빛 공격을 받는 것. 과연 '경력직' 아내 하희라와 '신입' 남편 최수종의 연극 호흡이 어떠할지, 두 사람을 가장 가까이서 지켜보는 연극 스태프들은 어떤 평가를 내놓을지 궁금증이 쏠린다.

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한편 '살림남 시즌2' 481회는 7일 오후 10시 35분 KBS2에서 방송된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com