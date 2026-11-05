이찬혁-하지수, 열애설 침묵하더니 ‘전참시’서 동반 포착...손잡고 춤까지

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[스포츠조선 조민정 기자] 악뮤(AKMU) 이찬혁이 과거 열애설에 휩싸였던 배우 하지수와 지상파 예능 프로그램에 함께 등장했다. 뮤직비디오에서 연인으로 호흡을 맞췄던 두 사람이 이번에는 손을 잡고 춤추는 모습까지 공개돼 눈길을 끌었다.

지난달 31일 방송된 MBC '전지적 참견 시점'에서는 이찬혁과 이수현 남매의 일상과 새롭게 설립한 소속사 '영감의 샘터'의 모습이 공개됐다.

이날 이찬혁은 직원들과 회의를 마친 뒤 스윙댄스 학원으로 향했다. 회사에서 운영하는 특별한 복지 제도인 '스포츠 데이'에 참여하기 위해서였다. 이찬혁은 직원들이 업무 시간에 춤을 배우며 스트레스를 해소할 수 있도록 프로그램을 마련했다고 설명했다. 현장에는 이수현을 비롯해 악뮤의 '소문의 낙원' 뮤직비디오에 참여했던 댄서와 밴드 멤버들도 함께했다.

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그런데 스윙댄스 수업 도중 뜻밖의 인물이 포착돼 뒤늦게 화제가 되고 있다. 바로 이찬혁과 열애설이 불거졌던 배우 하지수였다.

참석자들이 파트너를 바꿔가며 춤을 추던 중 이찬혁과 하지수가 한 조가 됐다. 두 사람은 서로를 바라보며 미소를 지었고 자연스럽게 손을 맞잡은 채 스윙댄스 동작을 이어갔다.

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이찬혁이 하지수의 손을 잡고 몸을 기울이는 모습도 카메라에 담겼다. 다른 참석자들과 함께 춤을 배우는 과정에서 나온 장면이지만, 한때 열애설의 주인공이었던 두 사람의 만남이라는 점에서 관심이 집중됐다.

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두 사람의 인연은 3년 전으로 거슬러 올라간다. 하지수는 지난 2023년 6월 발매된 이찬혁의 프로젝트 앨범 '우산'의 수록곡 '춤' 뮤직비디오에 출연했다. 당시 하지수는 이찬혁과 연인 관계를 연기했다. 넓은 들판에서 손을 잡고 뛰어다니거나 함께 춤을 추며 풋풋한 연인의 모습을 표현했다.

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이후 지난해 1월 두 사람이 실제로 교제 중이라는 열애설이 제기됐다. 당시 한 매체는 이찬혁과 하지수가 뮤직비디오 촬영을 계기로 가까워져 1년 넘게 만남을 이어오고 있다고 보도했다.

하지만 양측은 열애 사실을 인정하지도 부인하지도 않았다. 당시 이찬혁의 소속사였던 YG엔터테인먼트와 하지수 측은 모두 "아티스트의 사생활이라 확인이 어렵다"는 입장을 밝혔다.

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이후에도 두 사람의 인연은 계속됐다. 하지수는 올해 4월 공개된 악뮤의 정규 4집 선공개곡 '소문의 낙원' 뮤직비디오에 다시 출연했다. 당시 하지수의 소속사는 출연 사실을 인정하면서도 소속사를 통한 공식적인 섭외가 아닌, 하지수가 개인적으로 참여한 것이라고 설명했다.

열애설이 불거진 이후에도 음악 작업을 통해 인연을 이어온 두 사람은 약 7개월 뒤 '전지적 참견 시점'에서 다시 한 화면에 담겼다.

한편 이찬혁은 지난해 말 YG엔터테인먼트와 전속계약을 종료한 뒤 올해 초 독립 레이블 '영감의 샘터'를 설립했다. 현재 동생 이수현과 악뮤로 활동하며 음악 작업을 이어가고 있다.

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하지수는 1995년생으로 이찬혁보다 한 살 연상이다. 여러 뮤직비디오와 단편영화 등에 출연하며 배우로 활동해 왔다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com