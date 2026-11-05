싸이, '소송·처가 풍파' 이승기에 전한 진심…"나만큼 잘 풀리길 바라는 사람 없다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 싸이가 이승기를 향한 각별한 애정을 드러냈다. 전 소속사와의 오랜 법적 분쟁부터 처가를 둘러싼 논란까지 적지 않은 굴곡을 겪었던 이승기이기에, 20년 넘게 인연을 이어온 싸이의 진심 어린 한마디가 더욱 뭉클하게 다가왔다.

4일 이승기는 자신의 유튜브 채널에 '여보세요???'라는 제목의 영상을 공개했다. 영상에는 이승기가 지인들에게 직접 전화를 걸어 유튜브 콘텐츠에 대한 조언을 구하는 모습이 담겼다.

이날 이승기는 자신의 데뷔 앨범을 프로듀싱했던 싸이에게 전화를 걸었다. 특히 그는 콘서트에서 싸이의 곡 '아버지'를 선보이기 위해 연습 중이라며 랩에 대한 조언을 구했다.

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이승기는 "형님 랩을 나름 최선을 다해서 따라 하고 있는데 그 맛이 안 난다"며 "삶의 무게가 느껴지는 가장이 아니라 AI 가장 같다는 피드백이 많다"고 털어놨다. 이에 싸이는 "랩에 음이 없다고 생각하는데 랩에도 음이 있다"며 음정과 라임을 살리는 방법을 설명했다.

그러던 중 싸이는 이승기에게 뜻밖의 제안을 건넸다. 그는 "내가 너한테 그 얘기 하지 않았나. 네가 록밴드를 한번 결성했으면 좋겠다고"라며 과거부터 품어온 생각을 다시 꺼냈다. 싸이는 "지금도 난 좀 유효하다"며 "실제로 밴드 플레이가 되는 친구들을 찾아서 프로젝트로 해도 좋다"고 구체적인 방향까지 제시했다.

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특히 눈길을 끈 것은 이승기를 향한 싸이의 진심이었다. 싸이는 "나는 네가 잘 풀리기를 너 다음으로 내가 바라지 않을까?"라며 "한 달에 한두 번은 하루 정도 너에 대해 생각하는 날이 있는 것 같다"고 고백했다. 이어 "지금 록이 오고 있거든, 우리나라에"라며 "네가 내 도움이 필요하면 같이 기획해 주겠다"고 약속했다.

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단순히 후배의 성공을 응원하는 수준을 넘어, 오랜 시간 이승기의 앞날을 고민해 왔다는 고백이었다.

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특히 이승기는 최근 몇 년간 굵직한 시련을 겪었다. 2022년에는 데뷔 후 18년간 몸담았던 전 소속사 후크엔터테인먼트와 음원 수익 정산 문제로 갈등을 빚었고, 결국 법적 분쟁으로 이어졌다. 지난 8월에도 정산금 소송에서 일부 승소 판결을 받는 등 오랜 기간 법정 다툼을 이어왔다.

사생활에서도 적지 않은 풍파를 겪었다. 2023년 배우 이다인과 결혼한 이후 처가를 둘러싼 각종 논란으로 비판 여론에 직면했고, 지난해에는 장인의 주가조작 혐의 관련 사건이 다시 불거지자 처가와의 관계 단절을 선언하기도 했다.

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당시 이승기는 "가족 간의 신뢰는 회복하기 어려운 수준으로 훼손됐다"며 "참담한 심정을 가눌 수 없다"고 직접 심경을 밝혔다.

이처럼 연예계 활동과 개인사에서 여러 차례 어려움을 겪어온 이승기에게 데뷔 시절부터 자신을 지켜봐 온 싸이의 응원은 남다른 의미로 다가올 법하다.

이승기 역시 싸이와의 각별한 인연을 회상했다. 그는 고등학생 시절 싸이가 자신을 고(故) 신해철의 작업실에 데려갔던 일화를 공개하며, 당시 신해철에게 받은 곡이 데뷔 앨범에 수록된 '앵콜'이라고 설명했다. 이어 "형도 그렇고 나도 그렇고 장르는 다르지만 록에 대한 애정이 있다"며 싸이와의 새로운 음악적 협업 가능성에 기대감을 드러냈다.

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또한 이승기는 강호동과 싸이를 언급하며 "다 벌써 20년 넘은 인연들인데 아직도 되게 아껴주시니까 참 감사하다"고 말했다. 그러면서 "돈도 중요하고 명예도 중요하지만 오래된 인연들이 계속 같이 가는 건 너무 즐겁다"고 덧붙였다.

olzllovely@sportschosun.com