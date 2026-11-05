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이효정, '혼전임신' 예비 며느리 차경은에 꿀 뚝뚝.."너무 예뻐" ('동상이몽2')

이게은 기자

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입력:

이효정, '혼전임신' 예비 며느리 차경은에 꿀 뚝뚝.."너무 예뻐" ('동상이몽2')

[스포츠조선 이게은기자] 배우 이효정이 예비 며느리 배우 차경은을 향해 애정을 드러냈다.

5일 SBS '동상이몽 시즌 2 - 너는 내 운명'(이하 '동상이몽 2') 측은 '제가 쌀알기라고 부르는데.. 이유진, 예비 아내 차경은 향한 팔불출 모먼트'라는 제목의 선공개 영상을 게재했다.

이유진은 "이효정의 아들이자 12년 차 배우"라고 자신을 소개한 후 "굉장히 좋은 소식을 가지고 아빠와 스튜디오에 함께 찾아왔다"라고 인사했다. 이어 "올해 11월에 결혼을 하게 됐다"라고 알렸고 이효정은 "경은아! 아가~"라며 예비 며느리를 목놓아 불렀다. 이어 차경은이 환하게 웃으며 등장, 이효정의 손을 꼬옥 잡았다.

이효정, '혼전임신' 예비 며느리 차경은에 꿀 뚝뚝.."너무 예뻐" ('동상이몽2')

이효정은 박수를 절로 치며 "오늘 너무 예쁘다"라고 며느리 사랑을 드러냈고 차경은도 "아버님도 너무 잘생기셨다"라며 너스레를 떨었다. 이효정은 차경은에게 "오늘 (인터뷰) 잘 해"라며 아쉬운 마음을 뒤로하고 촬영장을 떠났다.

이유진은 차경은에 대해 "서울예대 때 별명이 복숭아였다. 김고은 선배 닮지 않았나. 햇살처럼 방긋 웃는다. 쌀알같이 생겼다"라며 벌써 아내 바보 면모를 드러내 웃음을 안겼다.

한편 이유진과 차경은은 오는 11월 14일 서울 모처에서 결혼식을 올린다. 두 사람은 지난 6월 교제를 시작했으며 차경은은 혼전 임신 상태다. 양측은 "이유진, 차경은 배우는 부부의 연을 맺기로 결정하고 양가의 허락을 받아 결혼을 준비하던 중, 최근 임신 사실을 알게 됐다. 현재 두 배우와 양가 가족 모두 기쁜 마음으로 새 생명을 맞을 준비를 하고 있다"라고 밝혔다.

joyjoy90@sportschosun.com

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