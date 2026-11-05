'최종면접' 첫날부터 터졌다..22일 만 韓영화 박스 1위 진출

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[스포츠조선 조지영 기자] 미스터리 영화 '최종면접'(김정훈 감독, 커버넌트픽처스 제작)이 개봉 첫날 흥행 1위를 차지하며 청신호를 켰다.

영화관입장권 통합전산망에 따르면 '?최종면접'?은 개봉 첫날인 4일 전체 박스오피스 1위에 등극했다 . '극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀', '하트 오브 비스트' 등 외화가 강세를 이어가던 가을 극장가에 지난 10월 13일 '?암살자(들)'? 이후 22일 만에 한국 영화가 전체 박스오피스 정상을 탈환한 것으로 , 극장가에 기분 좋은 활력을 불어넣고 있다.

앞서 제31회 부산국제영화제에 공식 초청되어 평단과 관객들의 열띤 지지를 얻었던 '최종면접'은, 개봉 전 진행된 시사회에서도 폭발적인 반응을 이끌어내며 일찌감치 입소문 열풍을 예고한 바 있다.

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개봉 첫날 극장을 찾은 관객들은 제한된 공간 속에서 펼쳐지는 예측 불허의 전개에 찬사를 보냈다. 이에 더해 팽팽한 긴장감 속에서 불꽃 튀는 연기 대결을 선보인 6인의 라이징 배우들의 앙상블과 압도적인 몰입감에 만족감을 드러냈다. 현실적인 소재가 던지는 날카로운 메시지 또한 깊은 울림을 남겼다.

실관람객들의 쏟아지는 호평에 힘입어 CGV 골든에그지수 96%, 롯데시네마 관람평 9.2점을 기록하고 있는 '최종면접'은 사전 정보 없이 봐야 더 재밌다는 자발적인 스포일러 방지 입소문까지 더해져 앞으로의 흥행 성적에 귀추가 주목된다.

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아사쿠라 아키나리 작가의 소설 '여섯 명의 거짓말쟁이 대학생'을 리메이크한 '최종면접'은 최종면접장에 모인 6인의 지원자들이 각자의 폭로가 담긴 의문의 봉투를 발견하면서 서로를 의심하고 혼란에 빠지는 이야기를 그린 작품이다. 조이현, 김재원, 신승호, 강유석, 곽동연, 배강희가 출연했고 '쩨쩨한 로맨스' '탐정: 더 비기닝' '해적: 도깨비 깃발'의 김정훈 감독이 연출을 맡았다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com