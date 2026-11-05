'재혼 황후' K-로판 도파민 풀악셀..해외 언론도 통했다

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[스포츠조선 조지영 기자] 디즈니+ 시리즈 '재혼 황후'(여지나·현충열 각본, 조수원 연출)가 국내는 물론 해외 매체로부터 폭발적인 반응을 얻으며 흥행에 성공했다.

전 세계적인 기대 속에 성공적으로 K-로맨스 판타지의 포문을 연 '재혼 황후'에 해외 언론은 "2026년 최고의 K-드라마가 마침내 등장했다"(ScreenRant), "한번 발을 들이면 깊이 빠져 헤어나올 수 없는 매력적인 세계"(Collider), "또 다른 세계를 마주한 듯 인물들의 감정 하나하나에 빠져든다"(RIOTUS), "다음에 볼 K-드라마를 고민하고 있다면 '재혼 황후'를 반드시 추가하라"(Parade) 등 호평을 쏟아내며 작품이 선사하는 독보적인 세계관과 몰입감, 장르적 매력에 주목했다. 뉴욕타임스가 선정한 '11월 꼭 봐야 할 시리즈'에도 이름을 올리며 글로벌 기대작의 존재감을 입증했다.

특히 3일 공개일 변경 발표 직후에는 할리우드 리포터, 포브스, 데드라인, 버라이어티 등 미국 주요 엔터테인먼트 매체들이 일제히 관련 소식을 보도하며 폭발적인 관심을 입증했다.

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국내 언론도 뜨거운 반응이 이어졌다. 몰입을 높이는 연출부터 화려한 공간까지 시각적인 요소까지 작품에 대한 호평을 쏟아냈다.

지난 3일 공개된 1~4회에서는 예측 불가한 전개와 개성 넘치는 캐릭터들의 팽팽한 감정 대립으로 시청자들을 단숨에 황실 로맨스에 빠져들게 한다.

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동대제국 황후 나비에(신민아)와 소비에슈(주지훈) 부부의 다정했던 모습도 잠시, 나비에와의 약속을 저버린 채 도망 노예 라스타(이세영)에게 빠져 그녀를 정부로 삼는 소비에슈의 상식 밖 행보가 분노를 유발한다. 황실에 입성한 라스타 역시 순수하고 해맑은 모습에서 점차 많은 것을 바라는 욕망을 드러내며 긴장을 더한다.

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동대제국 신년제를 기점으로 나비에와 소비에슈의 균열을 커져가고, 서왕국 왕자 하인리(이종석)가 나비에를 향해 거침없는 직진을 시작하며 황실 로맨스는 더욱 뜨겁게 달아오른다. 여기에 비밀 편지 친구를 찾는 하인리 앞에서 자신이 그 주인공이라고 당당하게 나서는 라스타의 거짓말까지 더해지며 네 인물의 관계는 걷잡을 수 없이 얽혀간다. 배신과 욕망, 새로운 설렘과 아찔한 거짓말이 쉴 틈 없이 휘몰아치며 첫 공개부터 K-로판 특유의 짜릿한 도파민을 선사하는 것은 물론 다음 이야기를 향한 궁금증을 최고조로 끌어올린다.

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동명의 인기 웹소설을 영상화한 '재혼 황후'는 동대제국의 완벽한 황후가 도망 노예에게 빠진 황제로부터 이혼을 통보받고, 이를 수락하는 대신 서왕국의 왕자와의 재혼 승인을 요구하며 벌어지는 로맨스 판타지 대서사극을 그린 작품이다. 신민아, 주지훈, 이종석, 이세영, 이봉련, 최대훈, 정영주, 박호산, 남윤호 등이 출연했고 '9회말 2아웃' '경이로운 소문'의 여지나 작가가 각본을, '너의 목소리가 들려' '피노키오' '서른이지만 열일곱입니다'의 조수원 감독이 연출을 맡았다. '재혼 황후'는 디즈니+에서 매주 수요일 2개씩, 총 10개의 에피소드로 만나볼 수 있다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com