장원영, '인사 거부 논란' 입열었다.."안 했다고 오해하는 사람 신기"

사진=픽콘 유튜브 채널

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[스포츠조선 이게은기자] 그룹 아이브 멤버 장원영이 인사 거부 논란에 직접 입을 열었다.

4일 장원영은 팬 소통 플랫폼 '버블'을 통해 "불가리 행사 때 내가 한 분의 볼 인사를, 포토콜이다 보니 나도 정신이 없어 놓쳤는데 그걸 오해할 수 있나 봐"라고 전했다.

이어 "우리 심지어 시작 전에 다 꺄~ 이러면서 서로 인사한 완전 가족 같은 사이인데 당연히 내가 못 본 거지. 설마 내가 안 했다고 생각하는 사람은 없겠지? 그럼 나 진짜 신기할 것 같다"라고 덧붙였다.

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지난 4일 각종 온라인 커뮤니티에는 장원영이 지난달 28일 불가리 행사에 참석한 영상이 확산됐다. 영상 속 장원영은 불가리 최고경영자(CEO)인 로라 부르데세와 볼을 맞대며 반갑게 인사했지만, 빈센초 푸이야 불가리 글로벌 세일즈·리테일 부문 부사장이 같은 방식으로 인사하기 위해 다가오자 몸을 뒤로 살짝 뺀 채 거리를 유지했다.

한 명품 브랜드 포토콜이 28일 서울 강남구 청담동 송은에서 열렸다. 아이브 장원영이 포토타임을 갖고 있다. 청담동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.28/

이를 두고 온라인에서는 "남자 임원이 민망했겠다"며 장원영의 태도를 지적하는 반응이 나왔다. 반면 "원치 않는 신체 접촉까지 받아들일 필요는 없다"라며 장원영을 옹호하는 의견도 이어졌다. 갑론을박이 이어지자 장원영은 직접 입을 열어 오해를 바로잡았다.

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한편 장원영이 속한 아이브는 지난달 26일 새 미니앨범 'Looks Can Kill(룩스 캔 킬)'을 발매했다.

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joyjoy90@sportschosun.com