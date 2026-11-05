"얼굴색 왜 이래?" 주지훈, 이종석 옆에 섰더니 '극과 극' 피부톤

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 주지훈이 디즈니+ '재혼황후' 공개 이후 뜻밖의 얼굴색 논란에 휩싸인 가운데, 이종석이 공개한 촬영장 사진에서도 두 사람의 확연한 피부 톤 차이가 눈길을 끌고 있다.

이종석은 지난 4일 자신의 SNS에 "팀 재혼황후~~ 소비스타~~"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 '재혼황후'에 함께 출연한 주지훈, 이종석, 신민아가 다정하게 포즈를 취하고 있는 모습이 담겼다. 이종석은 손으로 턱을 받친 채 미소를 지었고, 신민아 역시 카메라를 향해 환하게 웃었다. 주지훈은 검은색 민소매 차림으로 익살스러운 손동작을 취하며 화기애애한 분위기를 자아냈다.

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특히 눈길을 끈 것은 주지훈의 피부 톤이다. 밝은 크림색 상의를 입은 이종석과 나란히 앉은 주지훈은 상대적으로 짙은 피부색을 드러냈다. 세 사람이 같은 공간에서 촬영한 사진에서도 피부 톤의 차이가 두드러져 보였다.

앞서 주지훈은 지난 3일 공개된 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼황후'에서 동대제국 황제 소비에슈 역을 맡아 시청자들과 만났다. 그러나 작품 공개 직후 예상치 못한 얼굴색 논란이 불거졌다.

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일부 시청자들 사이에서 주지훈의 얼굴빛이 다른 배우들에 비해 지나치게 어둡고 칙칙해 보인다는 반응이 나온 것. 화려한 황실 의상과 밝은 배경 속에서도 주지훈의 피부 톤이 유독 어둡게 표현되면서 분장이나 조명에 대한 의문이 제기됐다.

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특히 신민아, 이종석, 이세영 등 다른 출연진과 함께 등장하는 장면에서는 이러한 차이가 더욱 두드러진다는 지적도 이어졌다. 일각에서는 주지훈의 안색이 피곤해 보인다며 걱정하는 반응까지 나왔다.

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반면 극 중 소비에슈가 야외활동과 스포츠를 즐기는 인물이라는 점에서 캐릭터 설정을 반영한 분장이 아니냐는 추측도 제기됐다. 다만 주지훈의 피부 톤을 둘러싼 논란에 대해 제작진이나 소속사 측의 공식적인 설명은 아직 확인되지 않았다.

이런 가운데 이종석이 공개한 촬영장 사진에서도 주지훈의 짙은 피부 톤이 눈에 띄면서 관심이 이어지고 있다. 다만 사진 역시 촬영 당시 조명과 카메라 설정 등의 영향을 받을 수 있어 실제 피부색이나 건강 상태를 단정할 수는 없다.

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한편 '재혼황후'는 동명의 인기 웹소설과 웹툰을 원작으로 한 로맨스 판타지 드라마다. 황후 나비에(신민아)가 라스타(이세영)에게 빠진 황제 소비에슈(주지훈)로부터 이혼을 통보받은 뒤, 서왕국 왕자 하인리(이종석)와 재혼을 요구하며 벌어지는 이야기를 그린다.

olzllovely@sportschosun.com