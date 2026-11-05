현진영, 父향해 욕설 쏟아낸 뒤 '별세' 비보...늦은 후회 '먹먹'

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] 가수 현진영이 아버지와 욕설까지 주고받으며 크게 다툰 뒤 불과 며칠 만에 세상을 떠나보낸 가슴 아픈 가족사를 고백했다. 마지막 통화에서 상처 주는 말을 쏟아낸 뒤 아버지에게 닥친 갑작스러운 비보에 눈물을 흘렸다고 털어놨다.

지난 4일 방송된 KBS 1TV '황신혜의 같이 삽시다'에서는 현진영이 황신혜, 양정아, 신계숙과 만나 자신의 음악 인생과 부모님을 향한 그리움을 전하는 모습이 그려졌다.

이날 현진영은 자신의 음악 인생에서 가장 의미 있는 노래로 '소리쳐봐'를 꼽았다. 이 곡에는 재즈 피아니스트였던 아버지 고(故) 허병찬을 향한 특별한 사연이 담겨 있었다.

Advertisement

현진영은 "아버지가 1세대 재즈 피아니스트다. 재즈 공연을 할 무대가 없는 불모지에서 당신 돈을 써서 미8군에서 밴드를 만든 분"이라며 아버지를 소개했다.

그는 어린 시절부터 재즈 음악을 가까이하며 자랐지만, 정작 아버지에게 자신의 음악적 역량을 인정받는 일은 쉽지 않았다고 고백했다. 현진영은 "'흐린 기억 속의 그대'를 만드니까 '잘했네' 그러셨다"며 "그런데 '소리쳐봐'는 이렇게 하면 어떠냐며 참견을 하셨다"고 회상했다. 재즈가 아버지의 전문 분야였던 만큼 아들에게 거는 기대도 남달랐다는 것.

Advertisement

현진영 역시 언젠가는 아버지처럼 재즈를 하고 싶다는 마음을 품고 있었다. 아버지에게 인정받기 위해 자신의 음악 스타일을 바꾸는 노력도 마다하지 않았다. 심지어 목소리까지 바꾸기 위해 체중을 103㎏까지 늘렸다고 밝혔다.

Advertisement

현진영은 몸무게를 늘리면 갈비뼈가 벌어지면서 중저음의 표현이 달라진다고 설명했다. 하지만 그런 노력을 지켜본 아버지의 반응은 기대와 달랐다. 아버지는 살이 찐 아들에게 "네가 스모 선수냐"고 말했고, 현진영은 섭섭함을 감추지 못했다.

Advertisement

이후에도 아버지에게 인정받기 위한 노력은 계속됐다. 현진영은 무려 40차례 녹음을 반복하며 완성도를 높인 뒤 아버지에게 결과물을 들려줬다고 밝혔다. 그러나 돌아온 말은 칭찬이 아니었다. 아버지는 아들의 음악을 듣고 "딴따라 음악성은 못 버리는구나"라고 평가했다.

결국 현진영의 감정도 폭발했다. 그는 "갑자기 열이 확 나서 아버지에게 욕을 했다. 입에 담기 힘든 욕을 했다"며 "아빠도 나한테 욕하고 그렇게 주고받다가 전화를 끊었다"고 털어놨다.

Advertisement

문제는 그다음 날 벌어졌다. 현진영은 "다음 날 아침에 아빠가 심근경색이 왔다고 전화가 왔다"고 말했다. 당시 아버지는 심장 시술을 받으러 병원에 갔다가 출혈이 멈추지 않으면서 쇼크를 겪었고, 심근경색까지 발생했다는 설명이다.

현진영은 의료진으로부터 아버지에게 남은 시간이 많지 않다는 말을 듣고 중환자실에서 마지막 인사를 건넸다. 그는 "아빠 잘 가세요. 진짜 죄송해요"라고 말했다며 당시를 떠올렸다.

현진영은 자신의 말을 들은 아버지가 웃는 것처럼 보였다고 회상했다. 하지만 끝내 아버지의 회복 소식은 들을 수 없었다.

Advertisement

아버지는 중환자실에서 사흘을 보낸 뒤 세상을 떠났다. 현진영은 "펑펑 울었다"며 당시의 슬픔을 전했다.

아버지에게 인정받기 위해 수십 차례 녹음을 반복했던 '소리쳐봐'는 이후 현진영에게 남다른 의미를 지닌 노래가 됐다. 그는 "'소리쳐봐'를 부르면 아빠 얼굴이 오버랩된다"며 무대 위에서도 아버지가 떠올라 눈물을 흘린 적이 많다고 밝혔다.

현진영이 음악에 부모님을 향한 그리움을 담은 것은 이번이 처음이 아니다.

1990년대 가요계를 휩쓴 히트곡 '흐린 기억 속의 그대' 역시 세상을 먼저 떠난 어머니를 떠올리며 만든 노래라고 밝혔다. 현진영은 14세 때 어머니를 여의었다. 시간이 흐르면서 어머니의 얼굴에 대한 기억마저 희미해지는 안타까운 마음을 노래에 담았다는 것. 그는 과거 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'에서도 아내 오서운과 함께 부모님의 묘소와 봉안당을 찾으며 그리움을 드러낸 바 있다.

아버지에게 인정받고 싶어 만들었던 노래가 이제는 아버지를 떠올리게 하는 곡이 된 가운데 현진영의 뒤늦은 고백이 먹먹함을 안겼다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com