최다니엘 "세돌 형 친구 없죠?"…깜짝 돌직구에 이세돌 동공지진('백수 이세돌')

사진 제공=KBS

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[스포츠조선 안소윤 기자] '백수 이세돌'에 최다니엘과 한상진이 서포터로 출격한다.

6일 방송되는 KBS2 예능 '백수 이세돌' 3화에서 이세돌이 이번에는 부산으로 출동해 고층빌딩 청소에 도전한다. 6년째 부산에서 살고 있는 한상진과 한상진의 12년 지기 최다니엘이 서포터로 나서 세 사람의 특급 케미가 흥미를 높인다. 특히 최다니엘과 한상진은 연예계의 대표 수다쟁이일 뿐 아니라 겁이 많기로 소문난 상황. 이에 '백수 이세돌'을 통해 뜻밖의 수다력을 공개해 팬심을 사로잡은 이세돌과 용호상박의 수다 맞대결이 펼쳐질 것으로 기대를 모은다.

뜻밖에 무려 2명의 지원을 받게 된 이세돌은 자신보다 더 수다스러운 존재들의 등장에 당황하고 만다고. 한상진이 부산 맛집에서 국제시장까지 놀러 다닐 생각만 가득하자 이세돌은 "이산의 홍국영이 이렇게 말이 많은지 몰랐어요"라더니 "섭외 잘못한 거 같다"고 한숨을 쉬어 웃음을 자아낸다. 세 사람은 챙겨온 준비물부터 극과 극의 모습으로 웃음을 안긴다. 한상진이 자랑스럽게 "간식을 챙겨왔다"라고 하자 이세돌은 "저도 싸 왔어요. 속옷과 양말이요. 이분들이 이번에는 뭘 시킬지 몰라서요"라며 어떤 일이 펼쳐질지 잔뜩 견제하는 모습으로 수읽기 9단의 면모를 발산한다.

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이 같은 이세돌의 모습에 최다니엘은 "세돌이 형 친구 없죠?"라고 돌직구 질문을 던져 순간 이세돌의 동공지진을 일으킨다는 후문이다.

실제로 이날 이세돌, 최다니엘, 한상진은 부산타워를 시작으로 부산의 고층 빌딩 청소에 도전해 모두를 깜짝 놀라게 한다. 높이 약 51미터에 이르는 KBS 부산총국의 외벽 청소에 투입된 이들이 시작부터 다리를 후들거리며 한 발짝도 떼지 못한다는 후문이어서 역경을 이기고 새로운 우정을 쌓을 수 있을지 관심이 모아진다.

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1일 로프공(로프 접근 기술자)이 되어 고층 빌딩 외벽 청소에 도전하는 이세돌, 최다니엘, 한상진의 도전은 '백수 이세돌' 본 방송을 통해 공개된다.

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한편, '백수 이세돌'은 매주 금요일 저녁 8시 30분 KBS2를 통해 방송된다. 이번주는 2026 프로야구 한국시리즈 경기 중계로 인해 방송 시간이 다소 유동적일 수 있다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com