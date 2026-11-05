'서프라이즈' 김하영, 지방흡입 3개월 차 충격 반전 "의버지 잘 만났다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 김하영이 팔뚝 지방흡입 수술 3개월 만에 달라진 몸매를 공개하며 만족감을 드러냈다.

김하영은 5일 자신의 SNS에 "팔지흡 3개월 차 후기 끌어옴"이라는 글과 함께 영상을 게재했다.

공개된 영상에는 지방흡입 수술 전후 달라진 팔뚝 라인을 직접 비교하는 김하영의 모습이 담겼다. 검은색 민소매 의상을 입고 거울 앞에 선 김하영은 한층 매끈해진 팔 라인을 뽐내며 자신감 넘치는 포즈를 취했다.

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특히 김하영은 수술 전 모습을 공개하며 "불과 3개월 전 황소만 한 내 팔뚝"이라는 자막을 넣어 눈길을 끌었다. 이어 병원에서 상담받는 모습과 수술 후 달라진 팔뚝을 차례로 보여주며 "난 우리 의버지를 만나게 됐고 왕 예쁜 팔을 겟(Get)했다"고 만족감을 표현했다.

김하영은 수술 이후 쏟아진 관심에도 놀라움을 드러냈다. 그는 "팔지흡에 대한 관심이 이렇게 폭발적인지 몰랐다"며 "DM으로, 병원으로 문의가 엄청 많이 오고 상담받으러도 많이 가셨더라"고 전했다.

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이어 "잔붓기들이 점점 빠지면서 라인이 더 예뻐지고 있다"며 "항상 의버지께 감사한 마음으로 살고 있다"고 밝혔다. '의버지'는 의사와 아버지를 합친 신조어로, 외모 변화에 도움을 준 의사를 친근하게 부르는 표현이다.

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수술 후 관리에도 꾸준히 신경 쓰고 있다고 밝혔다. 김하영은 "수술 후 사후관리가 너무 좋아서 추가로 결제해 계속 관리받는 중"이라며 "예뻐진 팔뚝 뽐내러 더운 나라로 떠나고 싶다"고 덧붙였다.

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수술 사실을 숨기지 않고 전후 모습부터 회복 과정, 추가 관리까지 공개한 김하영의 솔직한 근황이 눈길을 끈다.

한편 김하영은 KBS2 '서프라이즈' 시리즈의 재연 배우로 오랜 시간 활약하며 '서프라이즈 걔' , '서프라이즈 김태희'라는 별명으로 사랑받았다.

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olzllovely@sportschosun.com