[청룡랭킹] 김혜윤, 10월 여자 배우 부문 정상 등극…42.01% 득표율로 왕관 차지

출처=김혜윤 인스타그램

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배우 김혜윤이 청룡랭킹 10월 여자 배우 부문에서 정상에 오르며 다시 한번 팬들의 뜨거운 지지를 입증했다.

김혜윤은 지난 24일 종료 된 투표에서 전체 득표율 42.01%를 기록하며 당당히 1위를 차지했다.

2위 김세정은 23.03%의 득표율로 선전했지만, 김혜윤의 벽을 넘지 못하고 아쉽게 타이틀 도전에 실패했다.

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이번 투표에서 김혜윤은 2위와 상당한 득표율 격차를 보여주며 팬덤의 강력한 결집력과 변함없는 인기를 동시에 보여줬고 김세정 역시 끝까지 경쟁을 이어가며 존재감을 드러냈다.

김혜윤이 청룡랭킹 타이틀을 차지한 10월 여자 배우부문 상위권 최종 순위는 1위 김혜윤(42.01%), 2위 김세정(23.03%), 3위고윤정(9.02%), 박은빈(8.19%), 5위(김소현(5.38%) 순으로 마무리 됐다.

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작품마다 폭넓은 연기 스펙트럼을 선보이며 대중의 사랑을 받아온 배우 김혜윤은 tvN 드라마 '선재 업고 튀어'에서 임솔 역을 맡아 밝고 사랑스러운 매력부터 깊은 감정 연기까지 완벽하게 소화했다.

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김혜윤은 2026년에도 장르를 넘나드는 활발한 활동으로 존재감을 이어가고 있다.

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지난 1월 방송된 SBS 드라마 '오늘부터 인간입니다만'에서는 인간이 되기를 거부하는 MZ 구미호 은호 역을 맡아 로맨스와 판타지를 오가는 색다른 연기 변신을 선보였고 이어 4월 개봉한 공포 영화 '살목지'에서는 촬영팀을 이끄는 수인 역으로 스크린 첫 주연에 도전하며 연기 스펙트럼을 넓혔다.

특유의 섬세한 표현력과 작품마다 새로운 얼굴을 보여주는 연기 변신은 김혜윤을 향한 팬들의 지지를 이어가는 원동력으로 꼽힌다.

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압도적인 득표율로 정상에 오른 김혜윤이 어떤 작품과 행보로 팬들의 기대에 부응할지 관심이 모아진다.

한편 '청룡랭킹'은 청룡영화상과 청룡시리즈어워즈의 주최사인 스포츠조선과 셀럽챔프가 함께 진행하며, 매달 수상자 선정과 더불어 반기별 수상자를 통해 트렌드를 이끌어가는 화제의 스타들을 선정한다. 6개월에 한 번씩 뽑히는 반기별 수상자(남자 배우,여자 배우, 남자 가수, 여자 가수)에게는 트로피가 주어진다.