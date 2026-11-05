[롤드컵] 젠지, LPL의 마지막 희망 라이온 3대0 완파하고 롤드컵 4강 선착…'4강 징크스' 깰까

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예상과 기대대로 젠지가 롤드컵 4강에 안착했다.

젠지는 5일(이하 한국시각) 미국 텍사스주 앨런시 크레딧 유니언 오브 텍사스 센터에서 열린 '2026 리그 오브 레전드 월드 챔피언십'(롤드컵) 8강전에서 LCS(북미)의 마지막 희망이었던 라이온을 세트 스코어 3대0으로 완파했다. 이로써 LCK(한국) 3개팀 가운데 가장 먼저 4강 진출을 확정한 젠지는 오는 8일 같은 장소에서 LPL(중국) 내전을 뚫고 올라온 IG(인빅터스 게이밍)와 결승 진출을 다툰다.

리그 간 체급 차이를 실감케 한 경기였다. 1세트 초반 라이온이 교전에서 먼저 득점하며 기선을 잡았지만, 젠지는 상체의 우위를 앞세워 한타에서 대승을 거두며 32분여 만에 역전승을 거뒀다. 2세트에선 라이온의 변수를 탄탄한 운영으로 차단했다. 초반 교전부터 드래곤 경합까지 주도권을 놓치지 않은 젠지는 킬 스코어 22-6의 압도적인 격차를 만들며 26분여 만에 승리를 챙겼다.

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마지막 3세트는 라이온의 저항이 만만치 않았다. 경기 중반까지 팽팽한 승부를 이어간 라이온은 한때 킬 스코어에서 역전하며 반격의 기회를 잡았다. 하지만 젠지는 오브젝트 싸움에서 확보한 글로벌 골드 우위를 바탕으로 안정적인 운영을 이어갔다. 결국 드래곤 앞 전투에서 상대 5명의 챔피언을 모두 제압하는 에이스를 기록하며 라이온의 추격을 뿌리쳤다.

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스위스 스테이지 이후 열흘 만에 경기에 나선 젠지는 경기 감각에 대한 우려를 불식시키며 4강에 올랐다. 이제 시선은 창단 이후 첫 롤드컵 결승 진출에 쏠린다. 2018년 재창단 이후 롤드컵 4강에만 네 차례 올랐지만 번번이 결승 문턱에서 좌절했던 젠지로선 이번이 오랜 '4강 징크스'를 털어낼 기회다. IG를 넘어야 비로소 첫 결승 진출과 함께 우승 도전도 이어갈 수 있다.

상대 IG 역시 만만치 않은 상승세를 타고 있다. LPL 4번 시드로 어렵게 롤드컵에 합류한 IG는 스위스 스테이지 1라운드에서 젠지에 패했지만, 이후 LCP(아시아태평양)의 TSW, LCK의 한화생명e스포츠, 라이온을 차례로 꺾으며 8강에 진출했다. 이어 LPL 내전으로 펼쳐진 8강에서 TES마저 3대1로 제압하며 4강행 티켓을 거머쥐었다.

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특히 '더샤이' 강승록과 '루키' 송의진 등 베테랑 한국인 선수들의 존재가 눈길을 끈다. 두 선수는 오랜 기간 호흡을 맞춰온 사이로, 2018년 한국에서 열린 롤드컵에선 프나틱을 결승에서 3대0으로 꺾고 IG에 중국 LPL 사상 첫 우승을 안겼다. 이번 대회에서 IG는 역대 3번째 롤드컵 4강에 오르며 다시 한번 정상 도전에 나섰다.

한편 LCK의 나머지 두 팀도 4강 진출에 도전한다. 디플러스 기아는 6일 LPL의 강호 빌리빌리 게이밍과 맞붙고, 마지막 주자인 T1은 7일 LEC(유럽)의 카르민 코프와 5전 3선승제 승부를 펼친다. 만약 두 팀이 모두 승리를 거둔다면 4강에서 결승행을 놓고 맞대결이 펼쳐지게 된다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com