"뻔뻔하네" 서인영, 신혼집 매입→제작진에 '가전제품 협찬' 압박 시끌 [SC이슈]

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 서인영이 신혼집 마련에 돈을 모두 썼다며 제작진에게 가전제품 협찬을 요구해 빈축을 사고 있다.

4일 서인영의 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 '독사 아빠한테 혼쭐나며 가문의 김치 담그는 서인영 (+결혼 날짜 발표)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 서인영은 오는 12월 26일에 결혼한다고 깜짝 발표했다. 그는 "빨리 해버리려고 한다. 교회에서 조그맣게 한다"라고 말했고, 서인영 어머니는 "제가 하려면 올해 넘기지 말고 빨리하라고 했다"라고 덧붙였다.

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이어 서인영은 "축가를 뺐고 아무것도 안 할 거다. 꽃 장식도 뺐다. 안 좋은 기억은 다 뺐다"라며 소박한 예식을 예고했다. 앞서 서인영은 첫 번째 결혼식 당시 꽃 장식에만 1억원을 썼다고 밝힌 바 있다.

또한 서인영 어머니는 서인영이 오는 12월 현재 살고 있는 아파트 위층으로 이사한다면서 "남양주가 좋다고 해서 위층으로 샀다"라고 신혼집 매입 사실도 전했다. 그러자 서인영은 제작진을 향해 "가전제품 협찬 좀 받아와. 나 돈 없다. 집 사는 데 다 썼다"라고 말했고, PD는 PPL을 압박하는 듯한 서인영에게 "아 왜 그래"라며 당황했다.

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누리꾼들은 가전제품 협찬을 거리낌 없이 요구하는 서인영의 태도에 "솔직함을 가장한 뻔뻔함", "특권의식도 아니고 협찬 타령이냐", "연예인이 뭐 대단하다고 자기 프로그램 PD에게 협찬을 시키나. 아무리 농담이라도 이해가 안 된다", "집에 있을 거 다 있으면서 그거 그냥 쓰면 되지" 등 불편한 기색을 드러냈다.

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한편 서인영은 2023년 비연예인 사업가와 결혼했지만 이듬해 이혼했으며, 오는 12월 콘텐츠 크리에이티브 기업 엔피(NP)의 최지훈 대표와 재혼한다.

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joyjoy90@sportschosun.com