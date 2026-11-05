[청룡랭킹] 박서진, 10월 남자 가수 부문 성리 제치고 1위 올랐다

출처=박서진 인스타그램

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가수 박서진이 청룡랭킹 10월 남자 가수 부문 타이틀을 차지하며 뜨거운 인기를 입증했다.

박서진은 지난 24일 종료 된 투표에서 25.80%의 득표율을 기록하며 1위에 올랐다.

강력한 경쟁자로 꼽혔던 성리는 끝내 순위를 뒤집지 못하고 15.94%의 득표율로 아쉽게 2위에 머물렀다.

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끝까지 역전을 허용하지 않은 박서진의 이번 청룡랭킹 타이틀은 팬들의 꾸준한 응원과 결집력이 만들어낸 결과라는 점에서 더욱 의미가 깊다.

두 가수의 경쟁이 펼쳐졌던 10월 남자 가수 부문 상위권 최종 순위는 1위 박서진(25.80%), 2위 성리(15.94%), 3위 춘길(11.07%), 4위 최수호(9.99%), 5위 박지후(8.91%) 순으로 마무리 됐다.

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박서진의 인기는 최근 활발한 방송과 공연 활동에서도 확인할 수 있다.

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2013년 싱글 앨범 '꿈'으로 데뷔한 그는 특유의 장구 퍼포먼스와 탄탄한 가창력을 앞세워 '장구의 신'이라는 별명을 얻으며 대중에게 이름을 알렸다.

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이후 MBN '현역가왕2'에서 최종 우승을 차지하며 트로트 가수로서 한 단계 더 도약했다.

2026년에도 박서진의 활약은 이어지고 있다. '첫눈에 반해버린 사람아'를 발표하며 음악 활동에 박차를 가했으며, MBN '2026 한일가왕전'에서는 특별 심사위원으로 참여해 방송에서도 존재감을 드러냈다.

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KBS2 '불후의 명곡'에서는 대규모 퍼포먼스를 선보이며 '공연의 황제'다운 무대 장악력을 과시하기도 했다.

또한 전국 각지를 돌며 진행한 'MY NAME IS SEOJIN' 전국투어를 통해 팬들과 직접 만나 뜨거운 호응을 얻었다. 특히 오는 12월 25일과 26일에는 서울 코엑스 D홀에서 새로운 전국투어 'MY NAME IS SEOJIN:갓'의 포문을 열 예정이다. 서울 공연을 시작으로 전주, 대구, 대전, 부산, 인천 등 전국 6개 도시에서 팬들과 만남을 이어간다.

이번 투표는 박서진의 변함없는 인기와 팬덤의 강력한 응집력을 확인한 결과로 하반기 결산 트로피에 도전 할 강력한 후보로 떠올랐다.

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한편 '청룡랭킹'은 청룡영화상과 청룡시리즈어워즈의 주최사인 스포츠조선과 셀럽챔프가 함께 진행하며, 매달 수상자 선정과 더불어 반기별 수상자를 통해 트렌드를 이끌어가는 화제의 스타들을 선정한다. 6개월에 한 번씩 뽑히는 반기별 수상자(남자 배우,여자 배우, 남자 가수, 여자 가수)에게는 트로피가 주어진다.