차예련, ‘학폭 의혹’ 부인에도 후폭풍...공구 마케팅 전면 '스톱' [SC이슈]

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] 배우 차예련이 학교폭력과 갑질 의혹에 휩싸인 가운데 외부 업체와 협업해 진행하던 공동구매까지 중단된 정황이 포착됐다. 소속사가 의혹을 전면 부인하고 법적 대응을 예고한 상황에서 김치찜과 앞치마 등의 판매 페이지가 접속 불가 상태로 확인된 것.

5일 기준 차예련의 SNS 프로필에 연결된 식품 및 주방용품 판매 페이지가 정상적으로 열리지 않고 있다.

차예련은 그동안 자신의 인스타그램을 통해 외부 업체와 협업한 제품들을 소개하고 판매해 왔다.

Advertisement

프로필에는 '들기름 김치찜 앞치마 링크'라는 문구와 함께 구매 페이지로 이동할 수 있는 링크를 게재해 뒀다.

이에 차예련이 참여했던 공동구매가 사실상 중단된 것 아니냐는 관측이 나온다.

Advertisement

앞서 차예련은 유튜브 채널 '차장금 차예련'을 통해 요리와 살림 노하우를 공유하며 팬들과 소통해 왔다. 자신의 이름을 내건 콘텐츠를 바탕으로 식품과 주방용품 등을 소개하는 활동도 이어갔다.

Advertisement

그러나 최근 학교폭력 의혹이 불거진 뒤 온라인 활동에도 변화가 감지되고 있다. 지난달 29일 한 온라인 커뮤니티에는 1985년생 여배우에게 중학교 시절 폭행과 괴롭힘을 당했다고 주장하는 글이 올라왔다.

Advertisement

작성자는 당시 지속적인 괴롭힘을 당했고 뺨을 맞아 고막이 찢어질 정도의 피해를 입었다고 주장했다.

해당 글에 실명은 등장하지 않았지만 출생 연도와 출신 학교 등을 근거로 차예련이 지목됐다.

Advertisement

이에 소속사 HB엔터테인먼트는 "확인 결과 사실무근"이라며 학교폭력 의혹을 전면 부인했다.

하지만 이후 동창이라고 주장하는 누리꾼들의 엇갈린 증언이 이어졌고, 과거 골프장에서 차예련을 만났다는 전직 캐디의 갑질 주장까지 추가됐다. 이들 주장의 사실관계는 확인되지 않았다.

논란의 여파는 개인 유튜브 채널에도 이어졌다.

Advertisement

지난 1일 '차장금 차예련' 제작진은 일부 영상과 댓글창을 비활성화하겠다고 밝혔다. 제작진은 "차예련 배우와 함께 미국 일정 중 현 사안을 접했다"며 "무분별한 루머 확산 및 가족에 대한 인신공격을 방지하기 위해 일부 영상 및 댓글창을 비활성화하겠다"고 설명했다.

이후 실제로 유튜브 영상 2개가 비공개 처리된 사실도 확인됐다.

차예련은 미국 일정을 마치고 지난 3일 귀국한 것으로 알려졌다. 이후 소속사는 지난 4일 추가 공식 입장을 내고 강경 대응 방침을 밝혔다.

HB엔터테인먼트는 "온라인상에서 제기된 차예련 배우의 과거와 관련한 주장에 대해 '사실무근'이라는 입장을 전달드린 바 있다"며 기존 입장을 재확인했다. 이어 "익명으로 제기된 확인되지 않은 주장과 추측이 반복적으로 확산되고, 배우의 가족들에게까지 비난이 향하는 현 상황을 매우 무겁게 받아들이고 있다"고 밝혔다. 또 "악의적인 허위사실 유포 및 인신공격에 대해서는 관련 자료를 철저히 확보하고 법률 검토를 거쳐 책임 있게 대응하겠다"고 강조했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com