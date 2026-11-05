김윤석, 데뷔 39년 만에 첫 예능서 매운맛 입담…"나보다 늙은 내 새끼"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 김윤석이 데뷔 39년 만에 첫 예능 나들이에 나서 반전 매력을 뽐냈다.

5일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 공식 유튜브 채널에는 '데뷔 39년 만에 첫 예능! 반전매력의 배우 김윤석'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 유재석은 김윤석을 소개하며 "데뷔 39년 만에 첫 예능 출연이다. 그래서 스태프분들이 무려 11명이나 와주셨다고 한다"고 말해 눈길을 끌었다. 이에 김윤석은 "저는 잘 모르는 분들이 많다"고 능청스럽게 받아쳐 시작부터 웃음을 안겼다.

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김윤석은 영화 '황해' 촬영 당시의 비하인드도 공개했다. 그는 대본 전체 리딩이 진행되던 날을 떠올리며 "지문에 '뛴다, 오른다, 넘어진다, 구른다'밖에 없었다"고 설명했다.

이어 "주변에서는 웃겨 죽는데, 하정우 씨만 안 웃었다"고 덧붙였다. 극 중 고난도 추격 장면을 소화해야 했던 하정우만큼은 웃을 수 없었던 상황을 전해 웃음을 자아냈다.

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팬들의 재치 넘치는 응원 문구도 언급했다. 김윤석은 기억에 남는 무대인사 플래카드로 "나보다 늙은 내 새끼", "따님, 아버님을 제게 주십시오" 등을 꼽아 현장을 웃음바다로 만들었다.

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특히 김윤석은 평소 음악 서바이벌 프로그램을 즐겨 보는 '덕후'라는 의외의 면모도 드러냈다. 그는 프로그램을 시청하면서 "눈물도 흘리고, 투표도 했다"고 고백해 눈길을 끌었다. 스크린 속 묵직하고 카리스마 넘치는 이미지와 달리, 참가자들의 무대에 몰입해 눈물을 흘리고 직접 투표까지 하는 반전 매력이 드러난 순간이었다.

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곧 60대에 접어드는 김윤석은 앞으로의 계획을 묻는 질문에도 특유의 유머 감각을 발휘했다. 그는 "6호선에서 7호선으로 안 갈아타려고요"라고 답해 웃음을 안겼다.

이에 유재석과 김윤석은 서로 먼저 타라며 양보하는 상황극을 펼쳤고, 두 사람의 능청스러운 티키타카가 유쾌함을 더했다.

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데뷔 39년 만에 첫 예능에 출연한 김윤석은 진지한 연기파 배우의 모습 뒤에 숨겨진 소탈한 입담과 예능감을 선보일 방송은 오는 11일 저녁 8시 45분이다.

olzllovely@sportschosun.com