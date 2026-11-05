아옳이, '22년 지기' 강민혁에 외모 팩폭…"얼굴 믿고 해이해졌다"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 씨엔블루 멤버 겸 배우 강민혁이 22년 지기 친구인 유튜버 아옳이(김민영)와 만나 유쾌한 시간을 보냈다.

4일 강민혁의 유튜브 채널에는 오랜 친구 아옳이와 함께 식사를 즐기는 모습이 담긴 영상이 공개됐다. 두 사람은 중학교 시절부터 무려 22년간 우정을 이어온 사이로, 이날도 거침없는 입담과 현실 친구다운 티격태격 케미스트리를 선보였다.

이날 아옳이는 강민혁의 외모 관리에 남다른 관심을 보였다. 아옳이가 "너 레이저 요즘 또 하고 있니?"라고 묻자 강민혁은 "나도 뭐 좀 해야 될 것 같긴 하다. 뭐 하는 게 무서워서 잘 못 하겠다"며 피부 시술에 대한 두려움을 털어놨다.

Advertisement

그러자 아옳이는 "너 너무 해이하다. 너무 네 얼굴을 믿는다"고 지적해 웃음을 안겼다. 이어 "최고의 팬 서비스는 외모 관리야"라며 연예인 친구를 향한 거침없는 조언을 쏟아냈다.

잔소리는 여기서 끝나지 않았다. 아옳이는 강민혁의 유튜브 촬영 각도까지 지적하며 "네가 잘생겨 보이게 찍어라. 너무 막 찍는다", "항상 카메라를 네 얼굴이 돋보일 수 있는 각도로 놓아야 한다"고 강조했다.

Advertisement

특히 카메라 위치가 낮다며 "너 지금 너무 납작하다"고 지적하는가 하면, 직접 촬영 각도를 조정해 주는 등 강민혁의 외모가 더욱 돋보이도록 신경 쓰는 모습을 보였다.

Advertisement

이후 대화는 부동산과 진로 고민으로 이어졌다. 아옳이는 강민혁에게 적극적으로 자신을 알릴 필요가 있다고 조언했다. "'냉장고를 부탁해' 나가봐"라는 아옳이의 말에 강민혁은 "난 그런 인지도는 안 돼"라며 고개를 흔들었다.

Advertisement

이에 유튜브 구독자 약 79만 명을 보유한 인기 인플루언서 겸 사업가 아옳이는 "나도 내가 얼마나 이메일을 많이 보내는지 아냐"면서 "언제까지 입 벌리고 먹이가 떨어질 것만 기다리고 안일하게 살 거냐"고 일침을 날렸다. 강민혁은 친구의 거침없는 충고에 꼼짝 못 하는 모습으로 웃음을 자아냈다.

강민혁은 22년간 이어온 우정에 대해서도 남다른 애정을 표현했다. 그는 "중학교 때 친구라는 게 믿기지 않는다. 22년이나 흘렀다"며 "이런 친구 한 명 있는 게 삶에 재미가 있다. 오랜 세월 쌓아온 기억과 추억이 많으니 재미있을 수밖에 없다"고 말했다.

Advertisement

식사 말미에는 저녁값을 두고 가위바위보 대결까지 펼쳐졌다. 두 사람 모두 자신이 계산하려 했다고 주장했지만, 막상 승부가 시작되자 승부욕을 불태워 웃음을 안겼다. 결국 가위바위보에서 이긴 아옳이는 강민혁에게 "잘 먹었습니다, 민혁 씨"라며 능청스럽게 인사를 건넸다.

olzllovely@sportschosun.com