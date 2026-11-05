'데블스플랜3' 신동 "난 인간 마운자로, 프로그램이 다이어트에 가장 도움"

넷플릭스 '데블스 플랜3' 제작발표회가 5일 서울 용산구 몬드리안 서울 이태원에서 열렸다. 신동이 인터뷰를 하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.05/

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[스포츠조선 정빛 기자] 신동이 슬림해진 몸으로 돌아왔다.

신동은 5일 몬드리안 서울 이태원에서 열린 '데블스 플랜: 데드 어게인' 제작발표회에서 "인간 마운자로"라며 "프로그램이 다이어트에 가장 도움됐다"라고 했다.

'데블스 플랜: 데드 어게인'은 두뇌 서바이벌을 제패한 레전드들과 신흥 강자 플레이어들까지, 더 커진 판과 예측불가 변수 속 단 1명의 우승자를 가리는 예능이다.

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한순간도 시선을 뗄 수 없는 격렬한 두뇌 전쟁과 팽팽한 심리전으로 전 세계 시청자들을 사로잡은 '데블스 플랜'이 세 번째 시즌으로 돌아왔다.

'서바이벌의 신' 장동민을 비롯해 홍진호, 오현민, 하석진, 정현규, 김동재, 서출구, 유리사, 현경렬, 존박 등 서바이벌에서 우승을 했거나 강력한 플레이를 보여준 경력직 출연자들이 출격하는 것.

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여기에 신동, 재재, 넉살, 이도, 스텔라장과 사내 서바이벌과 보드게임 대회에서 큰 활약을 보여준 정원영까지 가세하며 치열한 두뇌 공방전과 심리전을 예고하고 있다.

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"인간 마운자로"라고 소개한 신동은 "'데블스 플랜'이 가장 다이어트에 도움이 됐다"라고 했고, 재재는 "쟁쟁한 라인업에 껴서 영광이다"이라고 했다.

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넉살은 "IQ가 모자라도 여기 나올 수 있다는 가능성이 있다"고 해고, 이도는 "이렇게 멋진 플레이어분들과 함께할 수 있어서 행복했다"라고 말했다.

정원영은 "이 자리에 운명처럼 오게 됐다. 제가 왜 왔는지는 본편에서 만나볼 수 있을 것"이라고 귀띔했다.

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넷플릭스 '데블스 플랜: 데드 어게인'은 오는 10일(화) 공개된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com