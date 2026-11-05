'데블스플랜3' 장동민 "이제 20세의 오현민 아니야, 아저씨 다 됐다"

장동민(왼쪽). 오현민. 스포츠조선DB

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[스포츠조선 정빛 기자] '장오연합'이 다시 만나 반가움을 산다.

장동민은 5일 몬드리안 서울 이태원에서 열린 '데블스 플랜: 데드 어게인' 제작발표회에서 "20세의 오현민이 아니다. 아저씨가 다 됐다"라고 했다.

'데블스 플랜: 데드 어게인'은 두뇌 서바이벌을 제패한 레전드들과 신흥 강자 플레이어들까지, 더 커진 판과 예측불가 변수 속 단 1명의 우승자를 가리는 예능이다.

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한순간도 시선을 뗄 수 없는 격렬한 두뇌 전쟁과 팽팽한 심리전으로 전 세계 시청자들을 사로잡은 '데블스 플랜'이 세 번째 시즌으로 돌아왔다.

'서바이벌의 신' 장동민을 비롯해 홍진호, 오현민, 하석진, 정현규, 김동재, 서출구, 유리사, 현경렬, 존박 등 서바이벌에서 우승을 했거나 강력한 플레이를 보여준 경력직 출연자들이 출격하는 것.

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오현민은 "20세 때 서바이벌 출연했는데, 30세 넘어서 나오게 됐다. 많은 기대해 달라"며 장동민과의 연합에 대해서는 "'장오연합'이라 많이 불렀는데, 영원한 연합과 팀은 없다는 걸 염두해 달라"고 예고했다. 이에 장동민은 "스무 살의 오현민이 아니다. 아저씨가 다 됐다"라고 너스레를 떠었다.

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정 PD는 "장동민은 마이클 조던 같은 선수를 섭외한 거다. 시청자들이 가장 기대하는 출연자다. 장동민만이 할 수 있는 화려한 플레이가 있다. 장동민이 잘 뛰어 놀 수 있는 장을 마련하면 좋을까했는데, 그 생각으로 오현민을 섭외하는 기획을 했다. 오현민 씨가 오랜만에 서바이벌 나오신 거라 더 귀한 마음으로 모셨다"라고 첨언했다.

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넷플릭스 '데블스 플랜: 데드 어게인'은 오는 10일(화) 공개된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com