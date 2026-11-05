장동민, 서바이벌 은퇴?…"홍진호가 루머 퍼뜨려, 내가 살아 있는 한…"

넷플릭스 '데블스 플랜3' 제작발표회가 5일 서울 용산구 몬드리안 서울 이태원에서 열렸다. 장동민, 홍진호가 포토타임을 갖고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.05/

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[스포츠조선 정빛 기자] 장동민이 '서바이벌 은퇴설'에 선을 그었다.

장동민은 5일 몬드리안 서울 이태원에서 열린 '데블스 플랜: 데드 어게인' 제작발표회에서 "홍진호가 자꾸 제가 서바이벌 은퇴했다고 하는데, 제가 살아있는 한 '서바이벌 은퇴'는 없다"라고 했다.

'데블스 플랜: 데드 어게인'은 두뇌 서바이벌을 제패한 레전드들과 신흥 강자 플레이어들까지, 더 커진 판과 예측불가 변수 속 단 1명의 우승자를 가리는 예능이다.

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한순간도 시선을 뗄 수 없는 격렬한 두뇌 전쟁과 팽팽한 심리전으로 전 세계 시청자들을 사로잡은 '데블스 플랜'이 세 번째 시즌으로 돌아왔다.

'서바이벌의 신' 장동민을 비롯해 홍진호, 오현민, 하석진, 정현규, 김동재, 서출구, 유리사, 현경렬, 존박 등 서바이벌에서 우승을 했거나 강력한 플레이를 보여준 경력직 출연자들이 출격하는 것.

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'서바이벌 신'으로 불리는 장동민은 "드디어 악마의 계획에 악마가 초대됐다 너무나 즐거운 시간이었다"며 '5연속 서바이벌 왕좌'임에도 도전을 멈추지 않는 이유로 "도전을 멈추는 순간 삶이 다한 게 아닐까라고 생각한다. 자리가 있다면 도전을 해야 한다고 생각한다. 홍진호가 자꾸 동민이 형 은퇴했다고 루머를 퍼뜨린다. 제가 살아있는 한, 서바이벌 은퇴는 없다. 나에게 도전장을 내미는 자 언제나 받아주겠다"라고 당당하게 말했다.

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이어 "이번에도 고민이 있었지만, 도전을 해야겠다고 생각했다. 잔치가 크게 벌어졌으니, 큰 잔치에서 시원하게 놀아보자고 했다"라고 했다.

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넷플릭스 '데블스 플랜: 데드 어게인'은 오는 10일(화) 공개된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com