정영주 "이혼 후에도 전 시부모와 연락...잘 챙겨주시고 예뻐해 주신다"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 정영주가 이혼 후에도 전 시부모와 여전히 가깝게 지내고 있다고 밝혔다.

지난 4일 방송된 MBC '라디오스타'(기획 최윤정 / 연출 윤혜진, 황윤상, 변다희, 양인혜)는 안재욱, 정영주, 릴리, 유병권이 출연한 '가능한 사람' 특집으로 꾸며졌다.

이날 정영주는 재혼 계획을 묻자 "멋진 분은 만나고 싶은데 내 인생에 결혼은 한 번, 이혼도 한 번이다"라고 단호하게 답했다.

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이어 "전 시부모님도 나를 잘 챙겨주시고 예뻐해 주신다. 지금도 연락하고 지낸다"며 "내가 TV에 나오거나 드라마에 나오면 재밌다고 전화 주신다. 지금은 며느리와 시어머니의 관계라기보다는 여자 대 여자라는 느낌이 좀 크다"고 전했다.

부모님과 합가한 근황도 공개했다. 정영주는 "합가한 지 2~3년 정도 됐다. 두 분이 사셨던 집이 우리 집에서 차로 15분 거리에 있었는데 한 공간에 있는 거랑 떨어져 있는 건 심리적 거리감이 너무 크지 않냐"며 "응급 상황도 생길 수 있으니까 내 집과 부모님 집을 정리했다"고 설명했다.

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함께 사는 것을 꺼렸던 부모님도 이제는 만족하고 있다고. 정영주는 "처음에는 부모님이 같이 살면 서로 불편하다고 싫어했지만, 합치고 나서는 특히 엄마가 좋아한다. 드라마 보면서 같이 수다도 떨 수 있어서 좋아한다"고 말했다.

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이어 "엄마가 도시락도 싸주신다. 학교 다닐 때 도시락 한 번 제대로 못 싸줬다고 매일 도시락을 싸주셔서 후배들이 부러워한다"고 자랑했다.

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다만 혼자만의 시간이 필요할 때도 있다고 털어놨다. 정영주는 "바깥에서 하루 종일 연습한 날에는 쉬고 싶다. 그런데 집에 들어오면 동시에 말이 나오니까 바깥에서 시달렸다 싶은 날에는 주차장에서 한참 쉰다"고 밝혔다.