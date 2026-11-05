'데블스플랜3' 홍진호, '더 지니어스' 이후 정종연 PD와 재회…"거의 10년만에 만나"

[스포츠조선 정빛 기자] 홍진호가 '더 지니어스' 이후 정종연 PD와 다시 만난 소감을 밝혔다.
홍진호는 5일 몬드리안 서울 이태원에서 열린 '데블스 플랜: 데드 어게인' 제작발표회에서 "정종연 PD와 10년 만에 다시 만나게 돼서 좋다"라고 했다.
'데블스 플랜: 데드 어게인'은 두뇌 서바이벌을 제패한 레전드들과 신흥 강자 플레이어들까지, 더 커진 판과 예측불가 변수 속 단 1명의 우승자를 가리는 예능이다.
한순간도 시선을 뗄 수 없는 격렬한 두뇌 전쟁과 팽팽한 심리전으로 전 세계 시청자들을 사로잡은 '데블스 플랜'이 세 번째 시즌으로 돌아왔다.
'서바이벌의 신' 장동민을 비롯해 홍진호, 오현민, 하석진, 정현규, 김동재, 서출구, 유리사, 현경렬, 존박 등 서바이벌에서 우승을 했거나 강력한 플레이를 보여준 경력직 출연자들이 출격하는 것.
명불허전 '서바이벌 강자' 홍진호는 "서바이벌을 좋아해서 이번에도 함께하게 됐다"고 인사했다.
이어 '더 지니어스' 시리즈 이후 정종연 PD와 다시 만나게 된 것에 "거의 10년 만에 만나게 됐는데 너무 좋았다. 서바이벌에서 살아남기 위한 '꿀팁'은 튀면 안 된다. 가만히 있으면 중간은 가는데, 그때 누군가는 죽는다"라고 말했다.
넷플릭스 '데블스 플랜: 데드 어게인'은 오는 10일(화) 공개된다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com